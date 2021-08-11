外送員自備保鮮盒偷餐　路邊舔2口「徒手抓麵」超熟練！噁心影片曝

▲ 外送員偷吃餐點被拍到。（圖／翻攝自TikTok／@sarahfromflorida）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國日前發生一起離譜案件，一名外送員送餐途中擅自打開顧客的餐點，徒手抓起麵條、雞肉等裝進自己隨身攜帶的保鮮盒中，還伸出舌頭舔舔餐盒和自己的手指，接著若無其事地將袋子重新封起，未料全被路人拍下。這段影片震驚眾多網友，外送員也馬上被解雇。

來自佛羅里達州的網友莎拉日前在TikTok分享這段友人拍下的影片，其中一名外送員將送餐時騎乘的腳踏車停在人行道上，自己則坐在一旁，地上放著客人的2份餐點與他攜帶的透明保鮮盒。他從2份餐盒中分別抓起一些麵條與雞肉，放進保鮮盒中，將餐點重新蓋起前還伸舌頭舔了舔蓋子。

外送員拿起手機確認幾眼後又打開另2個盒子，倒出部分配料與醬汁到保鮮盒中，然後將餐點放回紙袋中，再從背包裡拿出釘書機將紙袋封口，接著將自己的保鮮盒放進背包後騎車離開，手法熟練地令人不禁懷疑他根本是慣犯。

這段影片短短5天累計150萬次觀看，網友紛紛留言表示，「如果是我，應該會跟著他去找點餐的人，把影片給他看」、「我靠送外送維生，這段影片讓我太生氣了，因為我會幫客人的食物繫安全帶、貼一堆膠帶，客人才不會懷疑我」、「拜託找出這個人」。

莎拉幾天後上傳另一段影片說明，拍下影片的友人事後聯絡餐廳與外送平台，確認這筆訂單未被取消，代表外送員確實偷吃了客人的餐點。除了不衛生以外，他的行為還違反外送平台要求外送員不得在送餐途中更改或打開包裝的規定。外送平台發言人9日向美媒《新聞周刊》證實，這名外送員已經被解雇，並將他的行為描述為「完全不可接受」。

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