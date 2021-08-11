酒廠「月薪28萬夢幻爽缺」7000人搶爆！　免房租還能暢飲美酒1年

▲酒廠以月薪1萬美元、免房租外加暢飲1年葡萄酒的炫目條件徵求學徒。（示意圖／CFP）



文／中央社記者周世惠舊金山10日專電

北加州一家酒廠以月薪1萬美元、免房租外加暢飲1年葡萄酒的炫目條件徵求一年期的學徒，在網路病毒式行銷和激烈競爭中，從7000多位人選覓得兩位懂社群媒體的葡萄酒業新人。

如果從未聽過墨菲-古德酒廠（Murphy-Goode Winery），現在這個名號可能會讓眾人印象深刻。

位於加州索諾馬（Sonoma）這家酒廠今年3月在官網發佈「極好職缺」（A Really Goode Job）的徵才消息，而且聽來相當夢幻：在酒廠擔任一年期學徒，免費住宿葡萄園附近的維多利亞式建築、暢飲一年葡萄酒，月薪1萬美元（約新台幣28萬元）。

申請者的條件必須年滿21歲，擁有合法在美國工作的身份，另附上影音履歷說明對這份工作的熱情。

經過多月競爭，脫穎而出的兩人分別是來自佛州的赫柏爾德（Veronica Hebbard）和德州的裴利（Lindsay Perry）。她們剛好都是28歲，赫柏爾德原本是迪士尼的工程師，裴利是一家啦啦隊廣播公司的行銷專才。

Veronica Hebbard and Lindsay Perry beat out 7,000 other applicants for a yearlong job at Murphy-Goode Winery in Healdsburg that pays $10,000 a month: https://t.co/9D4RCRAM78 pic.twitter.com/VODWeOkKjj — San Francisco Chronicle (@sfchronicle) August 10, 2021

她們是葡萄酒行業的新人，從沒有相關的工作經驗，但在COVID-19疫情期間，開設葡萄酒主題的IG帳號。她們將跟著酒廠創始元老之一的兒子瑞迪二世（Dave Ready Jr.）見習到明年7月。

墨菲-古德酒廠成立於1985年，母公司傑克遜家族酒業公司（Jackson Family Wines） 是加州最大的葡萄酒公司之一。葡萄酒業月刊（Wine Business Monthly）統計，傑克遜家族去年賣出600萬箱葡萄酒。

根據徵才網站ZipRecruiter的資料，加州葡萄酒業員工平均年薪為4萬美元。為學徒開出12萬年薪價碼是大酒廠的大手筆，宣傳卻也奏效，很少關注酒廠新聞的媒體，如全國公共電台（NPR）和美國有線電視新聞網（CNN）都曾報導。

舊金山紀事報（The San Francisco Chronicle）今天指出，這是一個工作機會，顯然也是噱頭。

1萬美元月薪和免房租的酒鄉生活，是精心設計過的吸睛標題與社群話題，加上獲選者都是懂得善用社群媒體的年輕人。尤其，決賽最後一關，共有17名選手飛到酒莊城堡，度過一個週末，過程有如參加電視實境秀演出，有助於吸引年輕人進入品茗葡萄酒的世界。

這不是墨菲-古德酒廠酒廠第一次用這樣的方式徵才。2009 年取得類似工作的華勒斯（Hardy Wallace）後來成為加州知名的釀酒師。12年前，他的職稱是「生活風格特派員」，為酒廠的葡萄酒拍影音、寫部落特和參加活動，從此正式開啟釀酒生涯。

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