酒廠「月薪28萬夢幻爽缺」7000人搶爆！　免房租還能暢飲美酒1年

▲酒廠以月薪1萬美元、免房租外加暢飲1年葡萄酒的炫目條件徵求學徒。(示意圖/CFP)



文/中央社記者周世惠舊金山10日專電

北加州一家酒廠以月薪1萬美元、免房租外加暢飲1年葡萄酒的炫目條件徵求一年期的學徒,在網路病毒式行銷和激烈競爭中,從7000多位人選覓得兩位懂社群媒體的葡萄酒業新人。

如果從未聽過墨菲-古德酒廠(Murphy-Goode Winery),現在這個名號可能會讓眾人印象深刻。

位於加州索諾馬(Sonoma)這家酒廠今年3月在官網發佈「極好職缺」(A Really Goode Job)的徵才消息,而且聽來相當夢幻:在酒廠擔任一年期學徒,免費住宿葡萄園附近的維多利亞式建築、暢飲一年葡萄酒,月薪1萬美元(約新台幣28萬元)。

申請者的條件必須年滿21歲,擁有合法在美國工作的身份,另附上影音履歷說明對這份工作的熱情。

經過多月競爭,脫穎而出的兩人分別是來自佛州的赫柏爾德(Veronica Hebbard)和德州的裴利(Lindsay Perry)。她們剛好都是28歲,赫柏爾德原本是迪士尼的工程師,裴利是一家啦啦隊廣播公司的行銷專才。

