「排球女帝」被逼向文在寅致謝！排球協會解釋：只是想拿更多補助

▲「排球女帝」金軟景在仁川機場記者會上接受提問。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓女子排球隊在2020東京奧運最終奪下第4名佳績，其中號稱「排球女帝」、「世界第一主攻」的隊長兼主將金軟景（김연경）靠著堅毅不拔的奮戰精神、加上帶隊有方，在國內外累積不少人氣，甚至獲得地主國日本網友的愛戴，不過她在回國後參加記者會時，卻被主持人數度強迫向總統文在寅致謝。對此，排球協會出面解釋。

根據韓媒《中央日報》、《紐西斯通訊社》，金軟景9日跟著女子排球代表隊從日本東京返韓，並在仁川國際機場舉行記者會，接受主持人柳愛子（유애자）的訪問，沒想到身為大韓排球協會宣傳副委員長的柳愛子卻多次向金軟景追問政府補償金的確切金額，甚至還多次在提問中暗示金軟景要向總統文在寅致謝，此舉惹怒南韓網友。

對此，大韓排球協會認為網友們曲解主持人的本意，相關人士今（11）日接受採訪時表示，「我們能瞭解排球粉絲們的心意！這些後輩選手們在奧運場上發光發熱，領到許多補償金，柳副委員長認為他們很優秀，為了讓這些辛苦的選手們開心，才會這樣問答的，而這些發言有可助於活絡現場氣氛。」

該名關係人士解釋，「柳副委員長肯定是想透過這場精采的奧運賽事，讓排球選手們未來能從政府領取更多補助，才會這樣說話的。」

▲金軟景10日特地在Instagram上發表限時動態，向祖統文在寅致謝。（圖／翻攝自Instagram）

對於柳愛子在記者會上的問答，南韓網友們感到相當憤怒，紛紛表示，「協會是把選手們當作生財道具嗎？」、「也太沒禮貌了吧！」

據悉，金軟景事後在Instagram的限時動態上擷取文在寅激勵奧運參賽選手們的發文，並在空白處表示，「感謝（감사합니다）。」

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