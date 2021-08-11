美國110萬人已打「第3劑」疫苗！怕爆Delta病毒　不等FDA先偷跑

▲美媒取得CDC文件爆料，全美超過110萬人未經授權施打第3劑疫苗。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

美國食品藥物管理局（FDA）表示，尚未批准追加施打第3劑疫苗，但ABC News取得疾病管制與預防中心（CDC）文件指出，全美至少110萬人已在未經授權的情況下，多打了1劑疫苗。

報導引述CDC簡報指出，此數據很可能遭到低估，因為尚未算進嬌生接種者，又施打輝瑞或莫德納的可能性。此外，目前尚不清楚，患者是否在醫師指示下才多打1劑。

CDC被《商業內幕》問及此事時表示，「我們對於洩露文件不予置評」。一些已打第3劑的民眾匿名透露，他們太擔心Delta病毒疫情，才會選擇這麼做；尤其嬌生疫苗只須施打1劑，一些接種者擔心效力不如輝瑞或莫德納，因此設法多挨1針。

研究顯示，目前各疫苗都能有效降低住院及死亡率，甚至大幅減少感染風險；FDA與CDC也認為，「完全接種疫苗的美國人目前不需要再追加施打疫苗」。但是，輝瑞及莫德納如今都表示，面臨更具傳染力的變種病毒，也許需要第3劑，才能防止免疫力下降。

世界衛生組織（WHO）上週表示，許多國家至今都還沒獲得疫苗，呼籲資源充裕國家停止追加第3劑。秘書長譚德賽說，「我理解各國政府保護人民免於Delta病毒侵襲的憂慮，但我們不能接受，已經用掉全球大部分疫苗的國家，竟仍在施打更多的疫苗」。

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