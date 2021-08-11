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等不到第2劑AZ別害怕！牛津研究：疫苗間隔時間越長　抗體濃度越高

▲▼AZ疫苗。（圖／路透）

▲牛津研究指出，2劑AZ疫苗之間的間隔時間越長，抗體濃度會越高，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

Delta疫情持續延燒，各國紛紛加快新冠疫苗接種速度，但由於疫苗供應不足，不少國家在施打第1和第2劑疫苗之間的間隔越拉越長，讓許多人擔心疫苗效力是否會因此下降。然而牛津一篇與AZ疫苗相關的研究卻指出，抗體濃度並不會因為2劑疫苗之間的間隔時間拉長而下降，反而間隔時間越長，抗體濃度會越高。

牛津大學疫苗研究團隊為曾接種過1劑AZ疫苗30名受試者，分別相隔8至12週、15到25週、44到45週後，才施打第2劑AZ疫苗，並測試不同的間隔時間是否會影響接種者的抗體濃度。研究結果發現，受試者的抗體濃度並未因間隔時間拉長而下降，反而間隔時間越長，抗體濃度會越高，也能有效對抗變種病毒的侵襲。

▲▼美國,新冠,口罩,疫苗。（圖／路透）

此外，在90名接種了第3劑加強劑的受試者中，大部分的人抗體濃度都比注射第2劑疫苗的28天後來得強，其T細胞反應也隨之提升，而且受試者在接種第2劑和第3劑疫苗後，產生副作用的機率也較第1劑低。相關研究結果於6月末被發布在醫學期刊《刺胳針》。

研究人員推測，這是因為第2劑疫苗與第1劑疫苗之間的間隔較長，導致抗體在接種第2劑疫苗後瞬間提高，而第3劑疫苗則將抗體濃度和T細胞反應誘導至更高的水平，因此對缺乏疫苗的國家而言，拉長2劑疫苗的間隔時間是可行的。

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