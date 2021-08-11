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中國軍事威脅擴大　智庫：台灣存亡攸關澳洲安危

▲▼ 中國建政70年大閱兵，展示高超音速飛彈東風-17。（圖／達志影像／美聯社）

▲東風-17超音速飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者丘德真雪梨11日專電

澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」發表報告指出，面對日益擴大的中國軍事威脅，台灣的存亡將攸關澳洲的安危。

澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）9日發表一份名為「澳洲與中國軍隊日漸迫近」（Australia and the Growing Reach of China’s Military）的報告，分析澳洲進一步遭受中國軍事威脅的可能性。

報告指出，就8至10年內而言，澳洲需要提防的最壞可能情況是，萬一台灣落入中國控制之手，包括澳洲等美國於太平洋地區的盟友將要直接面對嚴重中國軍事威脅。

報告針對這項最壞情況提出可能出現情節的先後順序：首先，中國藉由武力（例如軍事入侵、轟炸或封鎖）控制台灣；或者藉由威脅台灣，特別是當中國一旦覺得美國開始重搖協防台灣的決心時，中國或會向台灣發出最後通牒，進而讓中國得以成功控制台灣。

接著，當中國統一台灣後，中國控制台灣東部港口和機場，進而穿越第一島鏈；中國將迫使日本至少局部地「芬蘭化」（即名義上是獨立國家，但國家政策實際上由外國主導）並且要求美國軍隊離開日本。

當台灣成為中國囊中之物後，中國軍力就可以無後顧之憂地進一步向外延伸，導致周邊國家遭受更大安全威脅。

報告提醒，中國目前致力建構的武裝力量，是要將美軍逐出西太平洋，在遇到危機時敢於與美軍正面對決；或者製造讓美軍感到鞭長莫及，進而讓美軍在太平洋地區所抱持的決心開始動搖；又或者讓美國的盟友感到挫折。

報告強調，如果美國或有部分盟友看似沒有決心抵抗中國，挫折感將會在美國的盟友之間蔓延。因此，即使美國只是局部地退出西太平洋，但整個地區的軍力平衡將會加速惡化，進而嚴重影響包括澳洲在內的太平洋區域內各國。

報告分析中國近年軍事發展情勢，中國海、空軍力的擴張幅度遠遠超過以往；其中擴張最明顯的是長程飛彈部隊、轟炸機部隊，以及針對遠洋及深海作戰的藍水海軍（blue-water navy）部隊。

報告又提到，雖然澳洲的國防和領土完整目前尚未受到威脅，但未來隨著中國可能進一步控制印太地區，澳洲將要面對中國解放軍的軍事恫嚇。

報告指出，雖然中國尚未針對澳洲採取軍事行動，但由於中國所掌握的長程作戰軍力和軍工業生產力，中國對澳洲可能造成軍事威脅，將會比二戰時澳洲所遭遇的日本軍事威脅大得多。

宇宙人外信：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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