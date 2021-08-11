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北韓拒絕疫苗外援！危機下還想著「大內宣」　他分析：金正恩愛面子

▲▼北韓咸鏡南道8月在暴雨後出現洪災。（圖／達志影像）

▲北韓咸鏡南道8月在暴雨後出現洪災。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

隨著全球新冠疫情持續1年半，北韓（朝鮮）長期以來封鎖邊境，造成經濟貿易低迷、民生醫療物資與糧食嚴重短缺，加上先前因發展核武而遭國際社會施以經濟制裁，以及夏季遭逢水患，使得平壤當局面臨宛如戰爭般艱困的考驗。外媒記者分析，北韓雖面臨前有未有的危機，卻急著拒絕外界提出的疫苗援助，可能是想「斷尾求生」。

英國BBC國際媒體觀察部記者賈卡爾（Pratik Jakhar）在美國知名新聞雜誌《外交政策》（Foreign Policy）登載專文，分析北韓在面對新冠疫情時的戰略與政策。他首先指出，北韓最高領導人金正恩近1年三番兩次在公開場合上坦承過失，並告誡人民要為「有史以來最糟糕的情況」做打算，甚至在台上掉淚，這顯示北韓恐怕真的面臨最嚴重的危機。

▼金正恩去年10月閱兵大典上落淚、坦承國內確實面臨水患、全球疫情、國際經濟制裁等多重難關。（圖／路透社）

▲▼金正恩閱兵大典致詞時哽咽落淚，連帶使台下民眾情緒更加激動。（圖／路透社）

▲▼北韓首都平壤今年7月的街景，婦女身後建築為105層樓高的柳京飯店。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓首都平壤今年7月的街景，婦女身後建築為105層樓高的柳京飯店。（圖／達志影像／美聯社）

賈卡爾表示，「北韓其實一直以來都不會輕易向外界坦承國內面臨的難題，然而平壤當局最近卻如此頻繁承認問題，著時令人深感驚訝！金正恩正在應對自他掌權以來最嚴峻的挑戰，他的嚴厲措詞表明問題嚴重性。如果北韓不斷對外承認國家正處於困境，那就代表狀況真的很糟糕。」

報導指出，其實包括南韓、中國、俄羅斯，甚至美國拜登政府都表示願向平壤當局提供新冠疫苗或人道援助，然而北韓在內政上追求「自力更生」，對於外援三番兩次避而不談。對此，賈卡爾十分費解北韓的疫苗政策。他分析，「北韓之所以不願接受國外的疫苗援助，是因為不想讓居民們懷抱著能重回疫情以前正常生活的希望。」

賈卡爾解釋，「北韓深知在短期以內不可能取得足以阻斷感染源份量的新冠疫苗，為了不想讓國內民眾重拾回到疫情前正常生活的希望、向政府要求各種解禁措施，才施以下策。」

▲▼北韓有意吸引南韓在開城工業區生產新冠疫苗。（圖／達志影像）

▲北韓有意吸引南韓在開城工業區生產新冠疫苗。（圖／達志影像）

特別是北韓最愛強調其體制的優越性，若讓國內民眾得知政府接受國外援助疫苗，那長期以來炫耀的體制優越性恐怕產生裂痕。前北韓駐英公使、現南韓國會議員太永浩（태영호，國民力量）去年接受《NK News》專訪時表示，北韓對於公開接受國外援助會感到深受屈辱。

另外，在今年下半季的美韓聯合軍演展開之前，南北韓關係原本一度於7月27日迎來改善機會，平壤當局向首爾釋出善意，重新恢復斷絕13個月的聯絡頻道與通話。賈卡爾分析，這恐怕與北韓想在開城工業區與南韓共同生產新冠疫苗的算計有關，一旦計畫達成，則北韓可向國內民眾進行大內宣，將取得新冠疫苗歸功為在金正恩領導下所成就的醫療奇蹟。

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