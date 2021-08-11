加拿大商人遭中國判11年驅逐出境　紐時：深化中加裂痕

▲依據判決，史佩弗將被驅逐出境，但官方並未透露確切時間。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

加拿大商人史佩弗（Michael Spavor）先前遭中國政府以間諜罪名定罪，中國法院11日宣布，他被判處11年刑期並驅逐出境。紐約時報分析，這將加深中國與加拿大之間的裂痕，也將引發加拿大人民怒火，因為許多人認為，史佩弗被關押830多天期間所面臨的嚴苛條件，與中國華為財務長孟晚舟奢華生活差太多。

中方認定，史佩弗犯下境外刺探、非法提供國家秘密罪，處有期徒刑11年，並處沒收個人財產5萬元人民幣（約21.5萬元薪台幣），驅逐出境。目前史佩弗有權對此項裁決提出上訴，但其實中國法院很少推翻刑事判決，如今他的命運將取決於北京政府、加拿大政府及美國華府之間的斡旋交易。

事實上，在孟晚舟2018年被逮捕後，史佩弗以及加拿大外交官康明凱同年12月被逮捕。分析指，這一連串的動作讓中國與加拿大之間出現充滿敵意的裂痕，深化雙邊民主盟友的緊張關係。

▲史佩弗判決出爐，意味著中方很可能在近期對康明凱宣布類似有罪判決。（圖／路透）

時隔2年多，如今判決出爐的時間點，正值孟晚舟引渡案最後階段敏感時刻。紐時指出，中國針對史佩弗的判決將點燃加拿大民眾的怒火，特別是許多批評人士認為，史佩弗與康明凱在中國關押830多天期間所面臨的嚴苛條件，與孟晚舟在溫哥華的奢華生活差太多。

今年3月，史佩弗與康明凱分別接受中方的秘密審判，在過去2年多關押期間，不但與家人斷了聯繫，在法律、領事方面也受限。然而與此同時，孟晚舟在繳納1000萬加幣保釋金後被釋放，住在溫哥華豪宅內，儘管戴著電子腳鐐，但還是可以在溫哥華四處走動，還能在家中上私人繪畫課及接受按摩療程。

▼孟晚舟戴電子腳鐐。（圖／達志影像／美聯社）

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