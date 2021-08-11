為女兒「走後門」！韓前法務部長妻私募基金謀鉅款...二審判4年

▲南韓前法務部長曹國之妻、東洋大學教授鄭慶心。（資料照／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓前法務部長曹國之妻、東洋大學教授鄭慶心（정경심）在女兒考取醫學院時，涉嫌透過職位之便，以東陽大學校長名義替女兒偽造獎狀、實習證明書等，另外還涉嫌以私募基金謀取暴利。今（11）日首爾高等法院召開二審，判處鄭慶心4年有期徒刑。

根據《韓聯社》報導，鄭慶心以涉嫌妨害業務、偽造文書、違反資本市場法等共15個罪嫌遭到起訴，對此首爾高等法院刑事1-2部於11日二審法庭判其4年徒刑，維持一審判決，不過在罰金判決上卻相較減輕許多，僅需支付罰金5000萬韓元、追繳犯罪所得1000多萬韓元。

據悉，鄭慶心在一審中被判處須繳付罰金5億韓元、追繳犯罪所得1億4000多萬韓元。

二審法官將鄭慶心在女兒曹敏（조민，音譯）考取醫學院時涉及的偽造文書與獎狀等罪嫌認定為有罪，「（鄭慶心）妨害教育機關的招生事務、嚴重破壞我國社會對入學考試制度公正性的信賴。被告在開庭期間，屢次聲稱是入學考試制度自身的弊端，以此來模糊犯罪的本質。」

二審法官將趙敏入學時所提交的「7大學經歷」認定全部是偽造文書，因此判定鄭慶心所犯下的業務妨害等罪嫌皆為有罪。而鄭慶心將女兒趙敏私自偽造登記為東洋大學的研究補助員，以此詐領補助金，對此二審法官也維持其有罪之判定。

另外，鄭慶心在丈夫曹國擔任青瓦台民政首席時，假借遵守《公職人員倫理法》財產相關義務，卻藉此事前取得「伴聯私人控股公司」（Co-Link Private Equity）所投資WFM公司的未公開情資，以此獲得鉅額收益，並且藉由開設人頭銀行帳戶隱匿財產明細，對此二審法官也認定其有罪。

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