床戰被打斷太不爽！狠媽和男友打死3歲女兒　還跑去TikTok拍片

▲女子活活打死女兒,後來還在TikTok上拍攝多支影片。(圖/翻攝自TikTok/nikkip210)

記者李振慧/綜合報導

英國伯明罕一名女子因為房事被3歲女兒打斷,竟然就和男友動手打小孩,後來導致對方重傷身亡,她還以此為題材在TikTok上拍攝影片,強調自己做錯了希望能夠博取大眾同情,最後仍因為過失殺人罪被判入獄。

事件發生在去年8月8日晚間,3歲女童凱莉因為貪玩不想睡覺,意外打擾到23歲媽媽妮可拉(Nicola Priest)與22歲男友雷德芬(Callum Redfern)的好事,而遭到2人一頓毒打,隔天被人發現時因為胸部與腹部重傷死亡。

本案近來開庭審理,雷德芬的父親為了保護兒子,指控妮可拉本來就是一名糟糕的母親,根本就不配養育小孩,之前也曾為了吸煙而不幫小孩換尿布,監視器則拍到她帶著孩子出門時,只顧滑手機完全不顧小孩的冷血畫面。

驗屍發現,凱莉身上除了導致她死亡的傷勢,身上還有許多以前所造成的舊傷,讓法官福克斯頓(Justice Foxton)當庭怒罵2名被告,「你們當下沒有尋求醫療幫助,明明一通電話就可以挽救凱莉性命,從傷勢來看,很明顯就是故意要造成嚴重傷害,你們2人都要負責」,最後依過失殺人罪判妮可拉15年刑期,雷德芬也被判入獄14年。

#KayleeJayde | These are the final moments of tragic toddler Kaylee-Jayde Priest who was beaten to death in her own home.



Her mum Nicola Priest and ex-partner Callum Redfern have today been jailed for 15 and 14 years respectively for her manslaughter.



RIP Kaylee-Jayde x pic.twitter.com/Cu5n1eOUto