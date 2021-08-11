床戰被打斷太不爽！狠媽和男友打死3歲女兒　還跑去TikTok拍片

▲女子活活打死女兒，後來還在TikTok上拍攝多支影片。（圖／翻攝自TikTok／nikkip210）

記者李振慧／綜合報導

英國伯明罕一名女子因為房事被3歲女兒打斷，竟然就和男友動手打小孩，後來導致對方重傷身亡，她還以此為題材在TikTok上拍攝影片，強調自己做錯了希望能夠博取大眾同情，最後仍因為過失殺人罪被判入獄。

事件發生在去年8月8日晚間，3歲女童凱莉因為貪玩不想睡覺，意外打擾到23歲媽媽妮可拉(Nicola Priest)與22歲男友雷德芬(Callum Redfern)的好事，而遭到2人一頓毒打，隔天被人發現時因為胸部與腹部重傷死亡。

本案近來開庭審理，雷德芬的父親為了保護兒子，指控妮可拉本來就是一名糟糕的母親，根本就不配養育小孩，之前也曾為了吸煙而不幫小孩換尿布，監視器則拍到她帶著孩子出門時，只顧滑手機完全不顧小孩的冷血畫面。

驗屍發現，凱莉身上除了導致她死亡的傷勢，身上還有許多以前所造成的舊傷，讓法官福克斯頓(Justice Foxton)當庭怒罵2名被告，「你們當下沒有尋求醫療幫助，明明一通電話就可以挽救凱莉性命，從傷勢來看，很明顯就是故意要造成嚴重傷害，你們2人都要負責」，最後依過失殺人罪判妮可拉15年刑期，雷德芬也被判入獄14年。