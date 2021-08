馬堡病毒首現西非！88%患者1週嚴重失血死　WHO列「十大重點疾病」

▲此為顯微鏡下的馬堡病毒,其致死率高達88%,被WHO列為10大重點疾病。(圖/取自美國CDC官網)

記者葉睿涵/綜合報導

西非國家幾內亞(Guinea)近日在邊境發現首起馬堡病毒(Marburg virus)病例。專家指出,馬堡病毒的感染症狀與伊波拉病毒高度相似,除了致死率高達88%外,還有廣泛傳播可能,因此需在病毒萌芽階段就將其消滅。由於馬堡病毒構成「人類最大的公共健康風險」,因此WHO已將其列為「10大重點疾病」。

綜合路透社與《太陽報》報導,世界衛生組織(WHO)資料顯示,這起馬堡病毒病例出現於幾內亞東南部、塞拉利昂(Sierra Leone)和利比里亞(Liberia)邊境附近的蓋凱杜(Gueckedou)省。感染了馬堡病毒的男性患者在7月25日首次出現症狀,並在8月1日前往附近的小診所就醫後去世。

A case of #Marburg virus disease has been confirmed in the southern Gueckedou prefecture of #Guinea. This is the first time Marburg, a highly infectious disease that causes haemorrhagic fever, has been identified in the country, & in West #Africa. https://t.co/S0DtGKBTw4