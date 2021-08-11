馬堡病毒首現西非！88%患者1週嚴重失血死　WHO列「十大重點疾病」

▲此為顯微鏡下的馬堡病毒，其致死率高達88%，被WHO列為10大重點疾病。（圖／取自美國CDC官網）

記者葉睿涵／綜合報導

西非國家幾內亞（Guinea）近日在邊境發現首起馬堡病毒（Marburg virus）病例。專家指出，馬堡病毒的感染症狀與伊波拉病毒高度相似，除了致死率高達88%外，還有廣泛傳播可能，因此需在病毒萌芽階段就將其消滅。由於馬堡病毒構成「人類最大的公共健康風險」，因此WHO已將其列為「10大重點疾病」。

綜合路透社與《太陽報》報導，世界衛生組織（WHO）資料顯示，這起馬堡病毒病例出現於幾內亞東南部、塞拉利昂（Sierra Leone）和利比里亞（Liberia）邊境附近的蓋凱杜（Gueckedou）省。感染了馬堡病毒的男性患者在7月25日首次出現症狀，並在8月1日前往附近的小診所就醫後去世。

A case of #Marburg virus disease has been confirmed in the southern Gueckedou prefecture of #Guinea. This is the first time Marburg, a highly infectious disease that causes haemorrhagic fever, has been identified in the country, & in West #Africa. https://t.co/S0DtGKBTw4 — WHO African Region (@WHOAFRO) August 9, 2021

WHO指出，與患者有過密切接觸的4人未出現任何症狀，不過WHO已匡列監測155名與病患接觸的人員，並就其他接觸者與病毒傳染源積極展開調查。南非、安哥拉、肯尼亞、烏干達和剛果過去曾通報過數宗零星的馬堡病毒病例，但這是WHO首次在西非發現此病毒。

WHO專家透露，馬堡病毒與伊波拉病毒同樣來自於絲狀病毒，目前沒有任何疫苗或醫治的方法，除了致死率高達88%外，還有廣泛傳播可能；這種病毒主要透過動物傳播，並通過血液和體液在人與人之間傳播。

患者在感染了馬堡病毒後，會出現突發高燒、頭痛、倦怠、肌肉痠痛、胸痛、上吐下瀉等症狀，發病後5至7天會有嚴重出血現象，超過8成病患會在發病後8至9天因嚴重失血及休克死亡。由於馬堡病毒構成「人類最大的公共健康風險」，因此WHO已將其列為10大重點疾病，並警告人們需在病毒萌芽階段就將其消滅。

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