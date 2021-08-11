女博士「請產假」被隨便調職！怒告前公司勝訴　獲賠90萬元

▲莉絲特請產假被隨便調職，怒告前公司獲賠90萬。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者張方瑀／綜合報導

英國一名38歲女子在懷第二胎時，因為早產而必須提早兩個月請產假，而在她全力照顧女兒時，卻從主管口中得知，公司內部調整，所以她會調動去另一個職位，結果同事卻發現，她原本的職位另外公開招聘。她氣得一狀告上法庭，最後公司敗訴，必須賠償2.3萬英鎊（約台幣90萬元）。

根據《泰晤士報》報導，現年38歲的莉絲特（Katie Lidster）在英國研究創新局（UKRI）工作了7年，結果2019年懷第二胎時意外早產，她必須提早兩個月剖腹，孩子出生時也只有1200公克重，出生53天後仍要依靠鼻胃管進食。

女兒出生7個月情況好轉後，莉絲特準備返回工作崗位，結果主管卻告訴她，原本的職位已經不在了，所以幫她轉去另外一個部門，那裏一星期只要工作四天，職責也更少。結果五個星期後，莉絲特的同事告訴她，原本的職位還在，而且公司已經另外公開招聘。

莉絲特得知後氣得向法院提告，「看到女兒經歷的一切，她是我堅持下去的動力，這也是我經歷過最糟糕的事情，但我走出陰影之後，又被人告知這些事，我不願相信這會發生。」《泰晤士報》指出，莉絲特擁有倫敦瑪莉女王大學神經免疫博士學位，其丈夫則是英國氣象局的氣象學家。

Another paper covering my story, raising awareness of an issue I have become passionate about and will continue to advocate #maternitydiscrimination #employmentrights @PregnantScrewed https://t.co/MxjNcls7rR — Katie Lidster (@KatieLidster) August 10, 2021

最終經歷18個月的官司之後，法官判UKRI敗訴，必須賠償莉絲特2.3萬英鎊；法官也強調，「我們希望更多女性從事科學、技術、工程和數學，這是一個很好的口號，但事實上，懷孕可能是你職業生涯的死亡之吻。」

目前在GW4大學聯盟擔任教職的莉絲特說，當時她沒有想到官司會多困難，「我沒有意識到整個過程需要多長的時間，他們奪走了我的事業，所以我別無選擇，只能為正義而戰。」

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