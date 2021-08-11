疫苗擋不住Delta病毒！　牛津學者警告：不可能達到「群體免疫」

▲英國目前約75%成人完全接種疫苗，Delta病毒卻仍持續擴散。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

英國目前約75%成人完全接種疫苗，Delta病毒卻仍持續擴散。牛津大學疫苗研究小組主任波拉德教授（Prof Sir Andrew Pollard）表示，目前的Delta病毒「不可能」達到群體免疫，但他也指出，沒有證據顯示已接種者染疫後住院或死亡數增加，因此不須追加施打第3劑。

《衛報》報導，波拉德10日向國會議員表示，Delta病毒讓「達到群體免疫門檻」成為神話，「Delta病毒仍會感染已經打過疫苗的人，這確實意味著，任何尚未接種的人都可能在某些時候面臨病毒，而我們沒有辦法完全阻止病毒傳播」。

英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）於10日宣布，下個月起將開始向免疫力較弱的族群追加施打疫苗，同時開始提供流感疫苗。但波拉德認為，即使注射疫苗後，抗體含量隨時間下降，免疫系統也很可能在未來數十年提供一定程度保護力，「我們目前沒有看到突破性的重症問題，所以沒有理由恐慌」。

倫敦帝國學院最近一項研究指出，與未接種者相比，18至64歲的完全接種者染疫風險降低49％，和確診患者接觸後篩檢陽性的可能性也從7.23%降至3.84%。另外，群體免疫指的是，若大多數人口透過接種疫苗、染疫後康復獲得免疫力，即可向未接種及未感染的人群提供間接保護力，阻止病毒傳播。

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