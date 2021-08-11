曾批古莫「令人厭惡」　紐約州副州長霍楚將接任！成首位女州長

▲ 霍楚相當重視女性權益。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）面臨11名女性的性騷擾指控，11日宣布請辭，將在14天內離任。現任副州長霍楚（Kathy Hochul）隨後對古莫的決定表示同意，並宣布將接任紐約州最高首長，成為該州史上首位女性州長。

霍楚11日在推特上發文宣布，「我同意古莫州長辭職的決定。這是正確的作法，也符合紐約人的最大利益。身為曾在各級政府服務者及下一名繼任者，我已經準備好以第57任州長身分領導紐約州。」

I agree with Governor Cuomo's decision to step down. It is the right thing to do and in the best interest of New Yorkers.



As someone who has served at all levels of government and is next in the line of succession, I am prepared to lead as New York State’s 57th Governor. — Kathy Hochul (@LtGovHochulNY) August 10, 2021

根據《衛報》，現年62歲的霍楚2015年起擔任紐約州副州長，普遍被指為中間派民主黨人，政治生涯始於地方政府，在家鄉選區的州議會選舉中勝出以前，曾在市府書記處工作。不過她的議員生涯短暫，隔年就敗給共和黨議員科林斯（Chris Collins）。

霍楚擔任副州長以來極少尋求媒體曝光，與古莫接觸不多。隨著近幾月來圍繞古莫對待女性方式的爭議及州政府故意淡化新冠疫情期間療養院死亡人數的指控延燒，霍楚進一步與古莫拉開距離。

紐約州總檢察長上周發布報告，詳細指控古莫性騷擾11名女性。霍楚隨後公開回應，古莫對女性的行為令人厭惡，「性騷擾在任何工作場所都是不可接受的，公共服務領域更是如此。總檢察長的調查記錄了州長對多名女性令人厭惡的非法行為……沒有人可以凌駕於法律之上。」

根據《華爾街日報》，霍楚當時便著手準備接替古莫。她每年都會走訪紐約州的62個郡，對婦女權益的重視眾所皆知，以州政府最高級女性官員身分，鼓勵女性積極發聲並爭取改革，也曾協助領導古莫發起的反大學校園性暴力運動。部分有影響力的勞動團體已經公開對霍楚政府表示支持。

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