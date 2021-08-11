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快訊／南韓疫情「逼近崩潰」破紀錄！首度日增超過2200例…Delta擴散

▲▼南韓新冠疫情不斷升溫，為疫情持續一年半以來首度單日新增病例突破2000。（圖／達志影像）

▲南韓新冠疫情不斷升溫，為疫情持續一年半以來首度單日新增病例突破2000。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠疫情因變種病毒Delta強勢侵襲而迎來新一波的局面！隨著全國第4波大流行持續延燒，加上暑期民眾早已防疫疲勞，即使政府將防疫措施提升至第4級仍不見效，各地的職場、室內體育場館、教會、療養院等皆傳出群聚感染，11日的新增病例更一舉超過2000。南韓防疫當局警告，如今疫情已迎來與先前不同的新一波局面。

根據《韓聯社》報導，截至11日0時為止，南韓今（11）日上午9時30分共通報2223起新增病例，為繼7月28日創下1896例新高後，短短2周以內再破紀錄，是疫情持續一年半以來的最高紀錄，也是連續36天單日新增病例維持4位數！其中，境內感染為2145例、境外移入為78例，重症患者為387例，同時僅新增1例死亡。目前南韓共累計21萬6206例確診、2135例死亡。

從新增確診者分佈的地區來看，首都圈新增1405例（首爾占650例、京畿道占648例、仁川占107例），佔總體比率為65.5%；慶尚南道新增139例；釜山新增125例；忠清南道新增84例；大邱、慶尚北道各新增66例；忠清北道新增54例；蔚山新增48例；大田新增42例；全羅北道、濟州島各新增28例；江原道新增19例；光州新增17例；全羅南道新增16例；世宗新增8例。

南韓中央災難安全對策本部第1次長、保健福祉部長權德喆（권덕철）在11日的例行會議上表示，「隨著近期傳播力強大的Delta病毒擴散，造成確診者數日益攀升，各地職場、室內體育場館、教會、療養院皆傳出群聚感染，而感染途徑尚在調查中的比率正在增加，這意味著社區隱藏著未知的感染黑數。新冠疫情應對已迎來新局面、新的難關！唯有阻斷感染傳播鏈、提升疫苗接種率，才能同時守住防疫、經濟與日常生活。」

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