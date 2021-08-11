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拜登1兆美元基建法案一次看！　「重建更好世界」力拚取代中國

▲▼接種疫苗後的拜登在發表白宮談話時並未配戴口罩（圖／路透社）

▲拜登政府準備入大筆資金翻新國家基建。（圖／路透社）

文／中央社華盛頓10日綜合外電報導

美國參議院今天通過拜登政府規模約1兆美元的跨黨派基礎建設法案，要翻新美國道路、橋梁、寬頻網路、飲水與強化環保，強化與中國競爭的優勢。

這項立法是美國總統拜登國內政策的優先要務，1兆美元預算中包括5500億美元的新支出，剩餘部分則是先前批准的資金。以下為路透社整理的重點摘要。

● 新支出方面：

．道路、橋梁等大型計畫：1100億美元

．客運及貨運鐵路：660億美元

．寬頻基礎建設：650億美元

．汰換鉛製水管等水利基礎設施：550億美元

．公共運輸：392億美元

．順應新環境－包括減輕洪患及野火、生態系統復原、氣候及網際網路安全等：472億美元

．包括充電站在內的電動車基礎建設：75億美元

．解決先前遺留下來的汙染問題，包括清理曾因開發造成汙染的地帶，回收廢棄礦場和土地、封填無人看管的油井和天然氣井：210億美元。

● 新支出所需財源

根據國會無黨派聯合稅務委員會（Joint Committee on Taxation）和國會預算處（Congressional Budget Office）估計，這項計畫有數個為支出提供資金的提議，包括從下列項目及未來10年從各項目中獲得的財政收益。

．未動用的COVID-19紓困基金再利用：2100億美元

．未來頻譜拍賣銷售額及2021年2月C頻段頻譜拍賣的收益：870億美元

．經濟成長：560億美元

．部分州的失業保險基金收益：530億美元

．展延聯邦醫療保險D部分（Medicare Part D）的返款規則：510億美元

．要求加密貨幣平台交出交易紀錄以追討稅款：280億美元

．恢復超級基金（Superfund）費用徵收：145億美元（超級基金是用於清理危險廢棄物場所，以及處理事故溢出物或其他污染源排至環境等）

● 後續進程

「華爾街日報」指出，法案經參院通過後將送至眾議院。民主黨在眾院的優勢固然可在不需共和黨支持下讓法案通過，但須確保無人跑票；民主黨內有些人不滿這份跨黨派協商版，在運輸建設與飲水設備的支出上縮水。

● 拜登「重建更好世界」抗中 美基建扮大補丸

拜登今年6月在七大工業國集團（G7）領袖峰會全力促成「重建更好世界」計畫（Build Back Better World），提供各國一個有別北京「一帶一路」的替代選擇。華爾街日報月前披露，華府將透過600億美元資本的美國國際開發金融公司（DFC），投資包括5G電信、港口乃至疫苗等海外基建。

白宮新聞稿指出，這次參院通過的基建法案在未來10年間平均每年可增加約200萬個「收入誘人」工作機會，並增加勞動參與，幫助拜登的「重建更好世界」計畫進入良性循環。

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