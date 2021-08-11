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醫拍婚紗照慘被電死！甩魚竿纏電線「1動作致命」　隔天就是婚禮

▲▼湖邊釣魚拍婚紗照　年輕醫師帥氣甩魚竿纏電線觸電慘死。（圖／翻攝自推特）

▲古爾裘與未婚妻合照。（圖／翻攝自推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

巴西31歲的年輕醫師古爾裘（Denis Ricardo Faria Gurgel），原定上月30日要和未婚妻舉行婚禮，前一天2人拍婚紗照時卻發生致命意外。古爾裘擺姿勢時帥氣甩魚竿，卻因纏上電線想去解開時遭高壓電流電擊，當場死亡，原本開開心心的喜事最後變成天人永隔。

綜合外電報導，平常在醫院工作的古爾裘也喜愛運動，他和未婚妻於7月29日，在巴西首都巴西利亞北方550公里的一處景點「Cariri do Tocantins」拍攝婚紗照，魚竿是當天拍攝道具之一。古爾裘在擺拍時甩動魚竿，結果纏到上方的電線，當伸出雙手想解開魚線時，立刻因高壓電竄過全身倒地。

消防車和救護車隨後迅速趕到現場，但古爾裘已經死亡。經調查，消防員證實塑膠魚線纏上電線時，已經使高壓電外洩，而古爾裘再與魚線接觸導致死亡。古爾裘一個輕忽的小舉動，葬送了原本將和未婚妻度過的餘生，隔天的婚禮也因此取消。

古爾裘生前是一名醫師，巴西這2年受到COVID-19疫情重挫，他就是在醫療中心擔任治療染疫患者的醫護人員之一。死訊傳出後，醫院紛紛哀悼古爾裘，指他是一位總是很有禮貌又有能力的人，與醫護同仁關係良好，與父母關係親近，他的死令所有人都感到震驚與難過。

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