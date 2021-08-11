北韓重砲轟美韓軍演：要讓你們每分鐘都感受大規模危機

▲朝鮮勞動黨副部長金與正痛批，擾亂區域穩定的是美國。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國與南韓不理會北韓先前警告，10日展開預備性軍事演習。北韓第一時間提出嚴正抗議，金正恩胞妹金與正更批評「美國才是破壞區域和平穩定的罪魁禍首」。北韓今天（11日）更進一步撂話，接下來勢必會讓美國和南韓每一分鐘都備感威脅。

北韓官媒今早報導，警告南韓和美國舉行聯合軍演將使朝鮮半島緊張升級，北韓政府重話警告，接下來將讓美國與南韓「每一分鐘都受到大規模安全危機的威脅」。

▲美韓軍演持續數十年。（資料照／達志影像／美聯社）

美韓聯合軍演前一日登場，北韓領導人金正恩胞妹、勞動黨副部長金與正已警告，兩國將因此面臨更嚴重的安保威脅，更指出讓朝鮮半島緊張情勢升級的不是北韓，「美國才是破壞區域和平穩定的罪魁禍首」。

金與正還強調，先前已明白表示對待美國的原則就是，「遇強則強，遇弱則弱」，明確要求美國放緩姿態才能促進三方和平。北韓10日當天更拒接與南韓間重啟的例行熱線對談。

美韓10日起至13日，舉行危機管理參謀訓練（CMST），主要內容為檢驗盟友是否準備應對潛在的突發事件，並預計在16日至26日進行下半年聯合指揮所訓練（21-2 CCPT），此為全面軍演。