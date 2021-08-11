　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓重砲轟美韓軍演：要讓你們每分鐘都感受大規模危機

▲▼朝鮮勞動黨副部長金與正。（圖／達志影像／美聯社）

▲朝鮮勞動黨副部長金與正痛批，擾亂區域穩定的是美國。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國與南韓不理會北韓先前警告，10日展開預備性軍事演習。北韓第一時間提出嚴正抗議，金正恩胞妹金與正更批評「美國才是破壞區域和平穩定的罪魁禍首」。北韓今天（11日）更進一步撂話，接下來勢必會讓美國和南韓每一分鐘都備感威脅。

北韓官媒今早報導，警告南韓和美國舉行聯合軍演將使朝鮮半島緊張升級，北韓政府重話警告，接下來將讓美國與南韓「每一分鐘都受到大規模安全危機的威脅」。

▲▼受疫情影響，此次美韓聯合軍演規模大幅縮減。（資料照／達志影像／美聯社）

▲美韓軍演持續數十年。（資料照／達志影像／美聯社）

美韓聯合軍演前一日登場，北韓領導人金正恩胞妹、勞動黨副部長金與正已警告，兩國將因此面臨更嚴重的安保威脅，更指出讓朝鮮半島緊張情勢升級的不是北韓，「美國才是破壞區域和平穩定的罪魁禍首」。

金與正還強調，先前已明白表示對待美國的原則就是，「遇強則強，遇弱則弱」，明確要求美國放緩姿態才能促進三方和平。北韓10日當天更拒接與南韓間重啟的例行熱線對談。

美韓10日起至13日，舉行危機管理參謀訓練（CMST），主要內容為檢驗盟友是否準備應對潛在的突發事件，並預計在16日至26日進行下半年聯合指揮所訓練（21-2 CCPT），此為全面軍演。

►一條褲子竟能讓你激瘦

ET快訊
趙正平離婚首發文：珍惜身邊所愛的人！ 「沒有戴綠帽」撇婚變3
龍巖新女帝上任！　駙馬爺獨家曝光
三峽3死惡火「一家七口」倒臥3房位置曝　靈堂延長線嚴重燒毀
吳亦凡性侵「扯出女星全裸墜樓命案」！　爆「下藥G水」迷暈手法
第五輪對象今開打莫德納！疫苗面臨空窗期　這400萬人恐只能空
恐又有颱風生成！模擬路徑曝　午後雨區擴大防強對流

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拜登1兆美元基建法案一次看！　「重建更好世界」力拚取代中國

醫拍婚紗照慘被電死！甩魚竿纏電線「1動作致命」　隔天就是婚禮

北韓重砲轟美韓軍演：要讓你們每分鐘都感受大規模危機

只性侵11分鐘！恐龍法官輕判夜店淫魔　反指她先主動調情

美參院通過基建法案　美股道瓊、標普指數收新高

美國挺「立陶宛、台灣」互惠發展　譴責中國報復行動

拜登逼退！　紐約州長古莫「性騷醜聞」黯然宣布下台

美國參議院通過33.4兆元「基建法案」　送眾院審議

快訊／紐約州長古莫因「性騷擾」辭職　民主黨潛在總統人選殞落

14歲童婚少女生產死亡　辛巴威使徒教會禁家屬參加葬禮

最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了

《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

8旬夫妻「緊貼大貨車頭」過馬路　疑視線死角惹禍！下秒遭輾1死1傷

雲林驚傳父殺子！他自首：我殺人了...兒送醫不治

新北抓到4例Delta　侯友宜警告：勿忘諾富特破口事件

許藍方否認不倫：已1年沒聯絡！　向吳宗憲、曾國城道歉

心愛娃娃「斷手斷腳」急動手術！　家屬柴全程監控淚眼汪汪超擔心

凌晨6點「地方黑狗」跑來堵鐵門　急討飯吃！她笑：開店就遇到債主

拜登1兆美元基建法案一次看！　「重建更好世界」力拚取代中國

醫拍婚紗照慘被電死！甩魚竿纏電線「1動作致命」　隔天就是婚禮

北韓重砲轟美韓軍演：要讓你們每分鐘都感受大規模危機

只性侵11分鐘！恐龍法官輕判夜店淫魔　反指她先主動調情

美參院通過基建法案　美股道瓊、標普指數收新高

美國挺「立陶宛、台灣」互惠發展　譴責中國報復行動

拜登逼退！　紐約州長古莫「性騷醜聞」黯然宣布下台

美國參議院通過33.4兆元「基建法案」　送眾院審議

快訊／紐約州長古莫因「性騷擾」辭職　民主黨潛在總統人選殞落

14歲童婚少女生產死亡　辛巴威使徒教會禁家屬參加葬禮

台達氣候沙龍解讀聯合國氣候評估報告　曝氣候變遷最新動態！

龍巖「傳女不傳子」揭內幕　李世聰腦瘤近況曝光

陽明財報利多護體　7月營收登新高「期待明天出關！」

月入3萬小資女跟風買航運　2個月慘賠1年薪水！想靠電子股翻身更慘

許藍方「醫師人夫真面目被挖出」！網：長得像秦偉　超狂經歷曝光

5款韓國生活小物網路推到爆！巨大懶骨頭躺了不想動、DIY抽象畫很紓壓

空腹吃「5類食物」會胖、傷腸胃！　吐司、豆漿、香蕉都上榜

醫師娘怒回網友「無法忍受這種污衊」　醫：太座生氣了！真的罕見

英業達上半年每股盈餘0.63元　下半年需求回溫、營運看好！

15歲就拿選美冠軍！「泰版黑嘉嘉」進軍日本　帥老闆深夜埋伏門口

阿嬤在哪裡？萌汪疑惑小跑步尋找　到定點「抬腳翻肚肚」：準備好了！

國際熱門新聞

東奧馬王「聖男孩」害女選手痛哭　下場曝光

即／紐約州長古莫因「性騷擾」辭職

莫德納對Delta防護力優於輝瑞疫苗

巴西奧委會：不接受足協與球員態度

紐約州長古莫性騷醜聞纏身　拜登逼退黯然宣布下台

只性侵11分鐘！　恐龍法官輕判夜店淫魔

立陶宛國會議員「愛台灣」回應中國：我們不感到抱歉

美國挺「立陶宛、台灣」互惠發展　譴責中國報復行動

嘲笑別人打疫苗　男沒打染疫死亡

美參院通過基建法案　美股道瓊、標普指數收新高

美參院通過33.4兆元基建法案　送眾院審議

天才少年林昀儒榮登奧運閉幕片

戴藍牙耳機！他電話講一半雙耳炸爛亡

Delta病毒超兇！「3張圖表」秒懂致命殺手

更多熱門

相關新聞

美參院通過33.4兆元基建法案　送眾院審議

美參院通過33.4兆元基建法案　送眾院審議

美國聯邦參議院11日通過總金額為1兆2000億美元的加強基礎建設現代化法案，這項法案如果在眾議院也過關，將是總統拜登的一大勝利。拜登形容這是一項「歷史性」法案。

三星李在鎔假釋「是特權」？他上火線說明

三星李在鎔假釋「是特權」？他上火線說明

日電視台員工東奧慶功開趴　爛醉跌落安全梯重傷

日電視台員工東奧慶功開趴　爛醉跌落安全梯重傷

即／兩韓電話又斷線！北韓「拒接電話」

即／兩韓電話又斷線！北韓「拒接電話」

日本新冠重症者「淪醫療人球」遭120醫院拒收！

日本新冠重症者「淪醫療人球」遭120醫院拒收！

關鍵字：

美國韓國軍演北韓日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／趙正平6年婚掰掰了　《大熱門》錄影直播驚爆「離婚了！」　

快訊／許藍方向正宮道歉了！4點最新聲明回應

人氣網帥整形毀容！「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

女大生控：韓國瑜兒盜帳號　報案告侵佔

許藍方「5點聲明」劇情大逆轉！網友愣住

吳亦凡又爆在美國「性侵未成年留學生」！

王瞳怨夫像「機器人」　不倫戀遭求償400萬ing

快訊／鄭明典貼1圖：又來了！南部朋友請小心

獨／吳宗憲火大開戰許藍方情夫：肉搜他

24歲兒臥病求死　他咬牙「一刀了結愛子」

許藍方帥醫學長照片曝　網起底身分

人妻被懷疑出軌　遭恐怖老公「剃成禿頭」

恐又有颱風生成！模擬路徑曝　午後防強對流

快訊／新北抓到4例Delta　侯友宜提出警告

大馬女歌手染新冠不到兩周病逝　享年36歲

更多

最夯影音

更多
最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了

最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了
《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河

瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

8旬夫妻「緊貼大貨車頭」過馬路　疑視線死角惹禍！下秒遭輾1死1傷

8旬夫妻「緊貼大貨車頭」過馬路　疑視線死角惹禍！下秒遭輾1死1傷

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面