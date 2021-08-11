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美國挺「立陶宛、台灣」互惠發展　譴責中國報復行動

▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

文／中央社華盛頓10日綜合外電報導

在波羅的海國家立陶宛允許台灣當局以台灣名義設立代表處、即實際上的大使館後，中國對立陶宛採取報復行動，美國今天予以譴責。

路透社報導，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天在媒體簡報會中表示，對於中國所採取的報復行動，包括宣布召回中國駐立陶宛大使，並要求立陶宛召回駐中國大使，美國支持立陶宛，與立陶宛團結一致。

普萊斯說：「我們與我們的北大西洋公約組織（NATO）盟邦立陶宛團結一致，我們譴責中華人民共和國最近的報復行動。」

對於中國召回駐立陶宛大使，並要求立陶宛召回駐中國大使，立陶宛外交部透過聲明回應：「立陶宛外交部對中國這項舉措感到遺憾，同時藉機重申，立陶宛決意在一個中國原則下，追求與台灣的互惠關係，如同歐洲聯盟（EU）和世界各地的許多國家。」

立陶宛當局還說，中方決定「令人失望」。外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）告訴路透社：「我們正在思考下個步驟。」

「我們顯然已收到訊息，但我們也聲明我方訊息，亦即立陶宛會維持自身政策，因為我方所實行的不只是立陶宛的政策，也是許多歐洲國家的政策。」

 

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