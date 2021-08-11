快訊／紐約州長古莫因「性騷擾」辭職　民主黨潛在總統人選殞落

▲紐約州長古莫（Andrew Cuomo）因為性騷擾宣布請辭州長職務。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）被控涉嫌對11位女性指控性騷擾，11日宣布請辭州長職務，將在未來2周之內離任。由於古莫被視為民主黨未來的潛在總統候選人之一，相關消息發布後，震驚美國政壇。

古莫自2011年以來一直擔任美國人口第四大州州長的民主黨，3日紐約總檢察長詹姆斯（Letitia James）公佈了一項為期5個月的獨立調查結果，調查結論認為他參與了違反美國和州法律的行為。

這份長達168頁的報告中，詳述了古莫對包括現任和前任政府工作人員在內的女性（其中一名是州警察）進行了撫摸、親吻或做出暗示性評論，並對至少一名指控他性行為不端的女性進行了報復。

▲古莫（Andrew Cuomo）跟弟弟在CNN上鬥嘴的，讓他在公眾的形象煥然一新。（圖／Chris Cuomo臉書、路透）。



古莫是一位從去年才開始崛起的政治人物，因為疫情大流行的新聞，讓他有機會在記者會上展現自己，成為一位權威人物，加上跟弟弟克里斯·古莫 (Chris Cuomo) 在電視採訪鬥嘴，使他的形象煥然一新。

同為民主黨人的詹姆斯詳細說明調查結果後不久，古莫以一位身為有三個成年女兒的離婚父親，發布了一份影片聲明表示，「我從未不恰當地接觸任何人或進行不恰當的性挑逗。」

古莫在影片的聲明中強調，他認為那些聲稱被害的女性，她們所描述的「性挑逗」動作和評論是無害的，會有這樣的舉動，來自於他成長的文化中，「肢體的溫暖」（physical warmth）。當時這份聲明未透露出辭職的打算，而且內容還特別強調他在抗擊疫情時的表現。

相關報告發布隔天布馬里斯特民調（Marist Poll）顯示，59%的紐約人希望古莫辭職，而32%的人表示他應該完成任期，而9%的人表示不確定。然而，在民主黨人中，只有52%的人贊成辭職。

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