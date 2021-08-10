東奧拳擊女將黃筱雯　收到黃偉哲託送的台南美食IG開心打卡

▲返國檢疫隔離中的黃筱雯，收到台南市長黃偉哲託送的台南美食，開心地在IG打卡感謝。（圖／讀者提供，下同）

記者林悅／台南報導

奧運拳擊女子51公斤級銅牌台灣女將黃筱雯，曾公開說過很喜歡台南美食，黃筱雯10日在檢疫隔離處所，收到台南市長黃偉哲託送的台南小吃，開心地在IG打卡，表示收到滿滿的台南美食「謝謝市長餵食」！

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黃筱雯曾於今年5月在成大參加全國大專院校運動會時，說過很喜歡台南美食，而且為了參加這次東京奧運女子51公斤級拳擊賽，她仍必須努力減重，即使在「美食之都」仍要克制食欲，8月4日在東奧拿下銅牌後，台南市長黃偉哲透過臉書表達祝賀，也心疼她為了參賽，需要付出多少犧牲才能站在擂台上，就表示：「台南來請客，我會準備滿滿的美食送上！」。

在黃筱雯未返國前，黃偉哲就溫馨放話表示，將會準備台南特產，待她返國後寄送，並開玩笑地說「吃完再瘦身！」。據了解，台南市政府委託度小月台北忠孝店代為烹飪提供，請黃筱雯「點餐」想吃什麼可跟店家聯絡。黃筱雯10日收到台南小吃美食包括台南擔仔麵、肉燥飯、炒鱔魚、蚵仔酥、安平蝦捲、安平蚵捲、虱目魚肚、關廟冷筍、虱目魚丸。

黃偉哲並貼心附上祝賀小卡片：「恭喜你在2020東京奧運寫下台灣拳擊在奧運的最佳成績，這是特別為你準備的台南美食，希望你會喜歡」。黃筱雯在IG打卡開心說，「謝謝市長餵食！這些吃完可以撐到宵夜了」。

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