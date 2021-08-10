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Delta強襲澳洲！雪梨封城6周　日增343例確診「再創新高」

▲▼ 澳洲雪梨,封鎖,新冠肺炎。（圖／路透）

▲ 澳洲雪梨持續封鎖。（圖／路透）

文／中央社雪梨10日綜合外電報導

澳洲新南威爾斯州首府雪梨今天新增343例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，創下迄今最大單日增幅，當局矢言將加強取締防疫違規者，但駁斥將祭出宵禁等更嚴苛措施的說法。

澳洲最大城市雪梨的500多萬名居民，已經配合居家防疫超過6週，但在具高度傳染性的Delta變異株擴散下，雪梨今天仍通報新增343例確診，比昨天高出66例，也比7日創下的上一個單日高峰多。

新南威爾斯州當局也宣布新增3例死亡，這3例個案都沒有接種疫苗。新州目前共有357例住院、60例在加護病房治療，其中28例需要使用呼吸器。

澳洲境內確診累計近3萬6700例、死亡累計942例，比起許多其他開發中國家，防疫表現算是較為傑出。但Delta變異株打亂澳洲的解封計畫，同時，有關當局試圖加快總理莫里森（Scott Morrison）遭批速度緩慢且無效率的疫苗接種計畫。

根據雪梨的封城規定，除了必要因素必須外出，民眾得待在家中防疫。新南威爾斯州當局說，現在還有很多人在外趴趴走，為了維持封鎖措施的效率，已要求警方嚴格檢查購物商場允許多少人進入。

新州官員已設定在月底前施打600萬劑疫苗的目標，如果屆時防疫措施鬆綁，雪梨將結束封鎖措施。新南威爾斯州目前打了450多萬劑疫苗，16歲以上民眾有超過23%已完整接種。

州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）在雪梨告訴記者：「這就是為什麼我們急著讓民眾接種疫苗，這樣我們才有機會預測人們9月與10月能從事什麼活動。」

同時，新州官員昨晚將嚴格的居家防疫規定擴大到昆士蘭州邊界附近的拜倫灣（Byron Bay）與譚沃思（Tamworth），因為曾有染疫患者造訪這兩個地區。（譯者：張曉雯／核稿：劉文瑜）

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