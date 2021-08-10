快訊／陸外交部召回大使！　立陶宛回應：決心與台灣發展互利關係

▲ 立陶宛外交部聲明。（圖／立陶宛外交部）

記者陳宛貞／綜合外電報導

立陶宛允許台灣設立代表處，引來中國大陸外交部10日宣布召回駐立陶宛大使，並要求立陶宛召回駐中大使。立陶宛外交部稍早發出聲明證實，中國外交部已告知此事，「對中方此舉表示遺憾的同時，立陶宛外交部藉此機會重申，在一個中國原則下，我們決心和歐盟及世界上其他許多國家一樣，發展與台灣的互利關係。」

立陶宛外交部發表上述聲明以前，國會議員薩卡利埃內（Dovilė Šakalienė）率先在推特上發文回應，「我們並不後悔決定在維爾紐斯開設台灣代表處。」她先前也曾表示，立陶宛及台灣將成為更親密的朋友，「我們都是民主小國，都與血腥的專制政權相鄰，但我們都不會輕易退縮。」

BTW we are NOT sorry for deciding to open Taiwanese representative office in Vilnius. #Taiwan #Lithuania — Dovilė Šakalienė (@DSakaliene) August 10, 2021

中國外交部稍早指出，近一段時間，立陶宛政府不顧中方反覆交涉、曉以利害，宣布允許台灣當局以「台灣」名義設立「代表處」，此舉公然違背中立兩國建交公報精神，嚴重損害中國主權和領土完整，「中國政府對此表示堅決反對，決定召回中國駐立陶宛大使，並要求立政府召回駐中國大使。」

我外交部長吳釗燮此前於7月20日召開記者會宣布，正式成立駐立陶宛台灣代表處。他表示，這是睽違18年再次於歐洲設立代表處，也是第一次以「台灣」名義在歐洲設處，具有重大意義。

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