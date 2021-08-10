朝日電視台員工「東奧慶功」集體開趴　1人爛醉跌落安全梯重傷

▲一行人無視防疫規定，跑到餐廳偷開趴。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

東京奧運8日正式閉幕，日本朝日電視台負責奧運相關節目的工作人員當晚特地舉辦慶功宴，包含電視台內部員工與外部人員共10人出席。事實上，該電視台為了防止疫情擴散，明文規定禁止員工飲酒聚會，但相關人員仍違反規定私下大開飲酒趴。當天更有1人喝到爛醉從安全梯跌落，當場骨折重傷，被送往醫院治療。

根據《日本放送協會》報導，朝日電視台東奧相關節目的6名員工為了慶祝奧運順利結束，竟違反電視台內部防疫規定，邀請4名外部人士到涉谷的一家餐廳聚餐開趴，期間更是相互拚酒，一行人一路從8日晚間喝到9日凌晨才散會離場。

其中1名工作人員散場後準備回家時，卻因為喝得太醉，一不小心就從餐廳所在大樓的安全梯直接滾到一樓，腿部嚴重骨折，當場被送醫治療，傷勢十分嚴重。而一行人違反公司規定私下飲酒的事也因此曝了光。

對此，朝日新聞台表示，「即使我們一再呼籲員工避免非必要的外出，卻仍然有人缺乏自覺性做出類似行為，我們深感遺憾，並會深刻反省。對在緊急事態宣言下致力防疫的各位以及相關人員帶來困擾，深感抱歉。」

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