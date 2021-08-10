快訊／兩韓聯絡電話又斷線！金與正發怒後「拒接電話」　震撼原因曝

▲北韓10日下午拒接聯繫頻道通話，以示對美韓聯合軍演的強烈不滿。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國與南韓今（10）日起將投入為期4天的聯合指揮所軍演的事前演練，為此北韓（朝鮮）大動肝火，金正恩胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正一早更發表談話嚴厲譴責美國、南韓當局。最新消息證實，原本於7月底重啟的兩韓聯絡事務所與軍方間的聯絡頻道，一到下午又無法聯繫，北韓以拒接電話的手段表現憤怒。

根據《韓聯社》報導，美韓聯合軍演的事前練習（危機管理參謀訓練，CMST）於10日下午正式展開，南北韓聯絡頻道原本上午9時還能完成雙方例行性的通話，豈料才到了下午5時，南韓便發現通話遭到北韓拒接，統一部與軍方皆證實此項消息。

南韓統一部10日表示，「下午5時的南北共同聯絡事務所通話並未成功連接，對此我方正密切關注。」

南韓軍方也表示，「東海地區（東海岸，即日本海沿岸）、西海（黃海）地區軍方通訊聯絡電話也於今（10）日下午4時起，所有例行通話皆無法完成。」

▲位於京畿道平澤市的駐韓美軍基地「韓福瑞營」，9日進行美軍直升機預備訓練。（圖／達志影像）

其實南韓總統文在寅、北韓最高領導人金正恩才於今年4月起數度書信來往後，才決議於7月27日重啟斷絕13個多月的兩韓聯絡頻道，沒想到才經過短短14天，卻因為北韓不滿美國、南韓堅決執行今年下半季的例行性聯合軍演，而決定拒接來自南韓的例行性通話要求。

據悉，金與正10日上午透過官媒《朝中社》發表談話，向美國與南韓當局表達強烈不滿，認為美國強行軍演的舉動破壞朝美（北韓與美國）關係的互信，加深韓半島（朝鮮半島）的緊張局勢，表示將會加快腳步加強北韓的國防武力，讓美國、南韓付出相應代價。

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