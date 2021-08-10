開打第3劑防Delta！以色列近60萬人已接種　副作用不到50例

▲ 以色列開打第三劑疫苗。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒Delta變異株擴散全球，各國評估是否追加施打疫苗之際，以色列已經開始為高危險群施打第三劑，包括免疫缺陷者、醫療工作者及60歲以上族群，截至9日有近60萬人完成接種，出現副作用的個案不到50例，比例約0.0083%。

根據以色列衛生部9日聲明，該國930萬人口中，逾580萬人至少接種一劑，近540萬人接種二劑。已接種第三劑的近60萬人中，出現副作用個案低於50例，全都症狀輕微，如注射部位疼痛、發燒及噁心，且好轉快速。

《以色列時報》報導，以色列確診病例逐漸上升，8日新增84例，9日則新增66例，累計確診數來到373例。官員持續鼓勵民眾施打疫苗，希望未來幾周內的大規模接種可避免實施全國封鎖，阻止Delta病毒傳播。

財政部長李柏曼（Avigdor Liberman）9日加入公開反對封鎖的行列，「目前尚不清楚封鎖與確診病例、重症患者減少之間的關聯，但封鎖與經濟損失的關聯很明顯」，認為政府應加強醫院系統，盡可能鼓勵更多人接種疫苗，提供快篩並採用綠色通行證（Green Pass）。但部分人士表示，若確診數持續上升，無法避免封鎖。

▼ Delta佔全球新增新冠肺炎比例圖。（圖／王譯萱製）

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