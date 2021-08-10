最窮10國疫苗接種率不到0.1％　英國「狂囤2.1億劑」還加打第3劑

▲英國目前第一劑疫苗接種率近90％。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國目前有4700多萬人施打了第一劑疫苗，接種率近90％，預估只需要再9500萬劑，就能完成16歲以上民眾在秋季完整接種、脆弱族群施打第三劑的目標，但最新資料卻顯示，英國在今年年底將囤積約2.1億劑備用疫苗，這足以讓全球接種率最低的10個國家，約2.1億人口接種第一劑。

根據《衛報》報導，英國目前已訂購約4.67億劑疫苗，其中3.06億劑將在今年年底前交付，但根據統計，英國目前第一劑疫苗接種率近90％，只需要再9500萬劑，就能完成16歲以上民眾在秋季完整接種、脆弱族群施打第三劑的目標。

這代表著，英國在今年底前多囤積約2.1億劑新冠疫苗，而政府也面臨外界指責壓力，要求其採取更多行動，幫助接種率低的貧窮國家可以更快拿到疫苗。國際組織「全球即刻正義」（Global Justice Now）負責人迪爾登（Nick Dearden）表示，這些多囤積的疫苗可以幫助全球接種率最低的10個國家，約2.1億人口接種第一劑。

迪爾登表示，「英國準備提供第三劑疫苗，並且讓青少年也接種，而中低收入國家卻為了『殘餘疫苗』而戰，這是對每天死去的千萬人的侮辱。」他指出，在英國不斷囤積疫苗的同時，許多國家仍舊仰賴疫苗捐贈，這個做法既下流也不公平。

▲海地新冠疫苗接種率約0.003％。（圖／路透）



迪爾登痛批，英國拒絕放棄疫苗專利也加劇了這個問題，尤其英國政府決定在下個月開始推行第三劑疫苗施打，簡直和世界衛生組織呼籲，希望富國可以協助在9月底前讓每個國家10％的人都接種疫苗的作法背道而馳。根據估計，全球至少要有60％至70％的人口接種完疫苗，才有可能達到全球免疫。

牛津大學「用數據看世界」（Our World In Data）資料顯示，新冠疫苗施打率最低的10個國家分別是剛果民主共和國（接種率0.005%）、海地（0.003%）、布吉納法索（0.01%）、萬那杜（0.03%） 、南蘇丹（0.04%）、葉門（0.04%）、查德（0.04%）、敘利亞（0.05%）、幾內亞比索（0.06%）和貝南（0.1%）。

政府發言人向《衛報》表示，英國致力於改善全球新冠疫苗的獲取渠道，「我們承諾在2022年6月前捐贈1億劑疫苗，第一批已經於上星期開始交付，另外英國政府也利用資金幫助中低收入國家，購買10億多劑疫苗。」

根據BBC報導，目前英國已經有4700多萬人施打第一劑疫苗，佔成年人口近90％；完整接種的人數約為3950萬，佔成年人口約75％。目前每天的注射量約為16萬劑，而為了應對Delta病毒，現在也加速第二劑的推廣施打。

►美國連3天單日破10萬人染疫！ ICU病床告急「阿肯色州剩8張」

►近7成「輕中症患者」也有恐怖後遺症 確診1月後仍受長期新冠所苦

►美CDC新數據：打完2劑疫苗又確診 99.99％不會變重症或死亡

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast