西伯利亞野火濃煙首次飄到北極！　俄羅斯「不滅火」法規惹批評

記者張方瑀/綜合報導

世界各地野火頻傳,除了地中海沿岸的土耳其、希臘和美國的加州以外,西伯利亞森林大火的濃煙甚至已到達北極,創下歷史紀錄。監測單位警告,目前有340萬公頃的土地陷入燃燒,這也意味著全球暖化的速度比想像的還要更快,俄羅斯政府不滅火的法規也引發批評。

根據《衛報》報導,俄羅斯氣象監測機構「Rosgidromet」警告,目前西伯利亞地區的大火已延燒超過340萬公頃,約12個台北市(27.1萬公頃),且大火產生的濃煙「首次到達北極」,全球暖化的速度可能比想像中的還要更快。俄羅斯氣象官員和環保人士指出,除了氣候變遷之外,森林維護資金不足與政府政策,都是導致森林大火越來越惡化的原因。

據了解,根據俄羅斯法律規定,由於西伯利亞地區面積廣大,許多地方人煙罕至,所以如果野火的撲滅成本大於造成的損失,或是不影響居住區,就可以允許大面積燃燒,政府可不干預。根據俄國林業機構的數據顯示,今年已經有超過1400萬公頃的土地被燒毀。

