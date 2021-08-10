大西洋經向翻轉環流劇變　北美、歐洲恐成「巨型冷凍櫃」

▲如果AMOC停滯，可能變成北美和歐洲的常態現象。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者林郁婷／綜合報導

全球暖化日益嚴重，氣候學家就警告，地球溫度持續攀升造成兩極冰層大量消融，會連帶影響海洋環流。研究發現，墨西哥灣流中的大西洋經向翻轉環流（AMOC）受影響劇烈，一直處於不穩定狀態，一旦完全停止運作，會造成北大西洋暖流無法流到西歐和北歐，讓歐洲和北美在冬季變成巨大冷凍櫃。

電影《明天過後》中出現很多極端氣候，導致世界改變的天災情節，我們可能看完就忘了，但是最近科學家發現，電影裡的某些情節也不是完全不可能發生。

研究顯示，大西洋經向翻轉環流是調節歐洲和北美的重要暖流，從熱帶海域運送溫暖的海水到北歐，再到北極海冷卻下沉，回到南方海域。就是這個循環，讓北歐國家附近的海洋不結冰，擁有不凍港。

但是根據德國波茲坦氣候影響研究所（Potsdam Institute for Climate ）最新研究顯示，人類長期對環境的破壞導致它受到嚴重的影響，最後反映在氣候上，像是缺水、乾旱交互出現，森林容易起火等等。

▲兩極冰層消融導致海平面上升。（圖／路透）

該研究所人員布爾斯 （Niklas Boers）坦言，AMOC可能已經隨著氣候變遷走向極端模式。如果AMOC真的停止不動，不僅會讓海平面上升更多，歐洲和北美也將會在未來冬季變身為巨大冷凍櫃。

AMOC上一次停滯是在約1萬2000年前的冰河時代末期，起因是一個大冰川湖融化，最後讓歐洲感受極端寒流將近一千年。

布爾斯表示，AMOC系統已經相當不穩定，任何破壞氣候的行為，都會加速它的崩壞，所以人類應該從現在努力減少溫室氣體排放。