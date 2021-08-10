美國連3天單日破10萬人染疫！　ICU病床告急「阿肯色州剩8張」

▲ 密蘇里州一家醫院ICU病房。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒肆虐一年多，由於高傳染性Delta變異株在疫苗接種率較低的地區迅速蔓延，美國疫情快速惡化，日增病例及住院人數都創下6月以來新高，災情嚴重的阿肯色州只剩下8張ICU病床，鄰近的德州病床數也拉警報，必須延後非急迫性手術。

《路透社》10日報導，全美平均日增病例連續3天維持10萬例以上，過去一周內就上升35%，以路易斯安那州、佛羅里達州及阿肯色州最多。一周內全美住院人數則上升40%，死亡人數上升18%。

阿肯色州州長賀勤森（Asa Hutchinson）在推特上表示，「我們看見單日住院人數最大增幅，超越此前最高住院人數紀錄。目前整個州僅有8張ICU床位。」共和黨籍的賀勤森持續倡導接種疫苗，但部分民眾受到虛假訊息影響而不願接種。

德州州長阿博特（Greg Abbott）5月曾下令，禁止地方當局強制民眾戴口罩，9日則表示，將開放更多診所提供民眾注射疫苗，並要求醫院延後非急迫性手術。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）數據與《路透社》分析，佛州8日新增2萬8317起確診病例，創下單日新高，住院人數則已經連續8天創新高。而佛州學生將於本周重返校園，部分學區正討論是否要求學生佩戴口罩。

美國各地染疫住院的兒童人數也呈上升趨勢，健康專家認為，原因是Delta變種較先前流行的Alpha變種更容易使兒童感染。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast