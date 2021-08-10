遭120間醫院拒收！他確診重症化成「醫療人球」　救護車狂奔5小時

▲日本醫療系統崩潰，一名確診者被約120間醫院拒收。（圖／路透）

實習記者高琳景／綜合報導

Delta變異株已成全球主要流行的病毒株，其傳播力讓許多國家住院重症率上升。其中，日本疫情也不斷在升溫，今日更新增了1萬2073例確診人數，讓醫療機構吃不消，甚至還傳出一名染疫者被120間醫療機構拒收的「醫療人球」事件。

根據《NHK》報導，截至9日為止，東京已有超過1萬7000名確診者在家中療養，是一個月前的11.4倍。由於確診案例激增，導致醫療體系不堪負荷。

一名家住東京的50多歲男子，於本月初出現發燒症狀，經篩檢後確定呈陽性反應，被安排在家中療養。不料，兩天後他開始出現呼吸困難等重症化症狀，家屬緊急將他送醫院。但在送醫過程中，被約120間醫院拒收，從被送上救護車開始，最後花了5個多小時，才找到願意收治病患的「日本醫科大學醫院」。

▲從被送上救護車起算，大約5個多小時後，才有醫院願意收治。（圖／免費圖庫pixabay）

報導指出，該院雖為收治新冠重症患者的大型醫院，但醫院的工作人員指出，「院內病床通常是滿的，因此不得不拒收病患。」

日本醫科大學醫院重症醫護中心主任橫堀政司表示，「院內重症患者的床位幾乎都是滿的，是過去從未見過的住院需求量，除非新確診者人數減少，否則拒收病患這類的情況還是會發生」。