春水堂、清原上榜！北市驗手搖飲「10件違規」大腸桿菌、生菌數超標

▲春水堂鐵觀音凍飲生菌數超標。（圖／衛生局提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

台北市衛生局今公布手搖飲冰品、食用冰塊稽查結果，共有10件飲冰品不符衛生標準，其中包括春水堂、清原等知名店家都上榜。衛生局表示，針對複抽不合格產品，已依據食安法處分製造業者新臺幣3萬元。

食品藥物管理科陳怡婷科長指出，此次抽驗144件飲冰品（包含咖啡飲料、茶飲料、冰品及食用冰塊），檢驗衛生指標菌（生菌數、大腸桿菌群及大腸桿菌），初抽結果有19件不符規定，經通知業者限期改善，複抽結果仍有10件產品不符規定。

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針對不符規定業者，衛生局已依違反食品安全衛生管理法第17條及同法第48條第8款規定，處分製造業者新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰，另本次抽驗36件配料（粉圓、椰果、愛玉、芋圓等），視性質檢驗防腐劑、總氰酸及著色劑，檢驗結果均符合規定。

▲鶴茶樓鶴頂紅茶生菌數和大腸桿菌群超標。

陳怡婷說，大腸桿菌群常被用來作為監測食品是否遭受污染或是製程有無衛生缺失的重要指標之一，食品中檢出大腸桿菌群過多，雖不是食品中毒病原菌，不致於影響身體健康直接致病，卻足以顯示該產品衛生狀態不良，衛生指標菌如超過標準，就表示在製作過程當中的衛生狀況、食材、器具及包裝過程可能遭受污染，或工作人員的個人衛生狀況不佳所造成，至於常溫保存更是微生物繁殖的最佳環境。

陳怡婷提醒，業者應重視製作過程、環境衛生及自主管理情形，包括產品品質衛生、人員衛生等管理，從業人員應重視個人衛生做好定期體檢，注重手部清潔消毒，若有傷口則需妥適包紮處理，並戴上不透水手套，注意冰箱儲存溫度管控，食材適量準備，未使用者適時冰存，也要定期更換製冰機或飲水機濾心等衛生自主管理工作。

▲清原熟成紅茶大腸桿菌群超標。

▲違規店家名單。（點圖可放大）