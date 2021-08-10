人妻怨產後2個月被催「快生第二個才有伴」　網兩派戰翻

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻在臉書PO文聲稱，剛生完寶寶2個月就被公婆催生第二胎，理由是這樣才有伴，讓她覺得很傻眼，畢竟一開始就沒有打算生第二胎，「不要每次見面都在那邊OOXX，小心驚世叛逆媳婦會很不小心叛逆起來喔！」不過，網友們看完文章卻呈現兩派意見，有人和原PO一樣支持不生，但也有媽媽表明很後悔沒有多生幾胎。

▲原PO對於剛生完孩子又被催生感到很不舒服。（示意圖／記者姜國輝攝，與本文當事人無關）

原PO在9日刊登於臉書《靠北婆婆2.0》的文章中提到，自己在大部分公婆眼中應該是驚世叛逆媳婦，但還是想向各位公婆們喊話，「不要媳婦剛生完2個月就在那邊，趕快再生第二個才會有伴，算命的有沒有說你們下一胎是男生女生，沒關係啦，反正第一胎是男生了，所以下一胎男女都可以！」

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原PO坦言，不管第一胎是男是女，她都已經打定主意不生第二胎，「不要每次見面都在那邊OOXX，小心驚世叛逆媳婦會很不小心叛逆起來喔！」到時候場面不好看，難過的可是公婆的寶貝兒子，「還有不要在那邊跟我兒子說『不要一直看媽媽啦，每天都在看了，看阿公阿嬤』，這真的很問號。」

不過，其他網友看完原PO的文章，卻分成兩派不同意見，認同她的網友認為，「生幾個關公婆什麼事」、「我是第一胎還沒生之前就被提醒生第二胎，現在生完不到2個月又故意提，是覺得養小孩很簡單，還是自己兒子賺很多啦！真的有夠白目」。

而認同可以再生的人，大多都是已經當媽媽的女網友，她們表示，「真的一個小孩子沒有伴，而且將來他一個人要養4個老人，如果人生可以重來，我想生4個」、「我自己是很想生第二胎，但被媽媽和婆婆勸阻」。還有熱心網友建議，其實不論要生幾胎，最重要的還是看夫妻倆的計畫，如果要生，時間不要隔太近，等身體狀況恢復再說，但也不能隔太久，以免會有一直照顧嬰兒的感覺，體力也可能會跟不上。