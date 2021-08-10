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近7成「輕中症患者」也有恐怖後遺症　確診1月後仍受長期新冠所苦

▲▼ 美國疫情／密蘇里州一家醫院ICU病房。（圖／達志影像／美聯社）

▲除了重症患者外，多數輕中症患者也會面臨長期新冠。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國亞利桑那大學一項最新研究顯示，有三分之二輕度或者中度的新冠患者會在確診後的一個多月出現「長期新冠」，也就是說，即使這些患者的症狀並沒有嚴重到需要住院，但在確診的數週後仍會持續出現疲勞、呼吸短促、意識混亂以及腦霧等症狀。

根據《每日郵報》報導，由亞利桑那大學梅爾分校生物統計學教授貝爾（Melanie Bell）以及公共衛生學者祖克曼（Enid Zuckerman）帶領的研究團隊針對303名新冠患者進行調查，而這303人全是沒有住院的輕度或中度患者。然而調查發現，有高達208名受試者在確診的30天後，出現了至少一種「長期新冠」的症狀，占總受試者的68.7%。

▲▼新冠肺炎,巴西。（圖／路透）

▲長期新冠常見症狀為疲勞與呼吸急促。（圖／路透）

其中最常見的症狀是疲勞與呼吸急促，各占37.5%。其次為腦霧與焦慮，占30.8%，而嗅覺異常則高達26.4%。而研究人員也發現，出現長期新冠的受試者中，通常本身已經患有過敏等疾病，而這也可能是這類人感染新冠肺炎風險更大的原因之一。

長期新冠是指出現在已康復新冠患者身上的後遺症，時間可能長達數週、數月，甚至數年。長期新冠常見的症狀有疲勞、呼吸急促、意識混亂、腦霧以及焦慮。目前對於導致長期新冠的原因還沒有確切說法，相關研究仍在持續進行中。

▲▼巴西,新冠肺炎,疫苗。（圖／路透）

▲如果沒有接種疫苗，將更容易出現長期新冠症狀。（圖／路透）

研究團隊也提到，多項證據都顯示，新冠肺炎不只會對重症者產生嚴重影響，而這項研究對於尚未接種疫苗的人而言也會是一個警訊，因為當他們感染新冠肺炎後，出現長期新冠的機率將會「高得嚇人」。

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