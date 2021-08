老公不肯離婚！人妻「下體抹毒」床上引誘　卻因為這原因害到自己

▲人妻想毒死丈夫,詭計卻被抓包。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

巴西一名女子因為丈夫一直不答應和她離婚,受夠這一切的她竟然在下體抹毒,再引誘丈夫發生關係想要把人毒死,沒想到對方一靠近下體就聞到奇怪味道,趕緊把她帶去就醫導致事件曝光。

英國《每日星報》與巴西電視台Tvi24報導,女子2013年計畫誘騙丈夫口交時中毒,沒想到丈夫聞到怪味反而以為她生病,趕緊將人帶到普雷圖河畔聖若澤市(Sao de Jose Rio Preto)家附近的醫院看診,結果檢查發現她在私處塗抹大量毒素。

女子沒想到的是,由於女性外陰的薄膜吸收能力強,毒素也會因此滲透進體內,結果謀殺親夫不成差點害死自己,原本一直面無表情的她,直到檢查結果出爐才坦承真相,被震怒的丈夫控告謀殺未遂。對於這起離奇案件,警方僅回應案件正在調查中。

