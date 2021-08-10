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70歲婦離奇失蹤2個月！　警闖入地下室震驚「被封屍在水泥牆內」

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅萊納州一名70歲女子突然離奇失蹤，警方接獲報案後進行調查，卻四處都找不到她的任何蹤跡，失蹤2個月後終於在她家地下室的水泥牆中找到一具屍體，驗屍後才確認其身分，凶手懷疑是負責照顧她的看護。

埃弗里郡警方表示，警方上月30日接到70歲女子基恩(Lynn Gay Keene)家人報案，對方表示自6月14日便失去她的消息，警方調查發現她的車被遺棄在藍翼路(Blue Wing Road)上，車鑰匙還放在駕駛座下，覺得有異便立即申請搜索令，結果前往位於林維爾瀑布(Linville Falls)的家中搜尋時，在地下室的水泥牆中找到遺體。

根據驗屍報告顯示，基恩頭部受到重物砸傷並被皮帶勒死，死因是他殺，警方懷疑凶手可能是53歲女看護弗里曼(Elizabeth Freeman)，又名卡塞里諾(Elizabeth Katherine Carserino)，她因為犯下盜車、偷竊信用卡與盜用身分等罪被傑克遜郡(Jackson County)當局逮捕，日前因為謀殺罪名已被移交給埃弗里郡接管。

▼失蹤婦人被封屍在水泥牆內。（圖／示意圖／達志影像）

▲▼64歲婦女將前男友雇用殺手殺害前男友，用水泥封存屍體6年。（示意圖／達志影像）

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