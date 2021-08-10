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美CDC新數據：打完2劑疫苗又確診　99.99％不會變重症或死亡

▲▼ 美國疫情／密蘇里州一家醫院ICU病房。（圖／達志影像／美聯社）

▲CDC數據顯示美國99.99％的病患在確診後，沒有出現重症和住院的狀況。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

全美目前有超過50％的民眾施打完兩劑疫苗，但受到Delta病毒影響，過去7天平均新增8.9萬人確診新冠肺炎，讓人質疑疫苗是否真的有效力。美國疾病管制暨預防中心（CDC）最新統計數據則顯示，99.99％完整接種疫苗的病患在確診後，沒有出現重症和住院的狀況。

CDC最新數據顯示，美國截至2日為止共有1.66億人打完兩劑新冠疫苗，完整接種率達50.2％；施打完一劑的人數則為1.95億，接種率為58.8％。CNN報導則指出，其中施打完兩劑疫苗的確診病患中，僅有1507人死亡，比例不到0.001％，住院人數也只有7101人，比例也不到0.005％。

根據CNN報導，CDC在7月26日公布的「突破性感染」數據顯示，在過去7天新增938例完整接種仍確診的病例，其中862人住院治療、244人死亡，但未提供更多突破性感染細節。在所有突破性感染病例中，有74％的病患是65歲以上老年人，在約1500例死亡的突破性感染病例中，有五分之一的病患死因不是新冠肺炎。

不過，CDC也強調這些數據是依賴於「被動或自願性回報」，只能當作簡要印象，幫助識別突破性感染的傳播途徑和跡象，「目前為止在突破性感染的人口和疫苗特徵中，還沒有發現任何意料之外的感染模式。」

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