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南韓國產疫苗拚明年初上市！臨床3期採「免疫橋接」：無特殊副作用

▲▼南韓SK生物科學公司投入國產疫苗研發。（圖／翻攝自SK官網）

▲南韓SK生物科學公司投入國產疫苗研發。（圖／翻攝自SK官網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

隨著全球新冠疫苗供應嚴重短缺，各國積極進行國產疫苗研發，其中南韓SK Bioscience研發的國產疫苗「GBP510」，其第3期臨床實驗今（10）日正式獲得南韓食品醫藥品安全處的承認，將採所謂的「免疫橋接」技術進行，為該國最快進入第3期臨床的國產疫苗，預計最快可望明年上半季上市。

根據《韓聯社》、《News1》報導，南韓食藥處處長金剛立（김강립）於10日上午的記者會提到，「依據SK公司GBP510疫苗的臨床3期計畫的安全性與科學妥當性檢驗結果，已於該（10）日首度正式通過國產疫苗的臨床3期計畫。」

報導指出，南韓SK公司的國產疫苗GBP510採用的是「重組蛋白疫苗」技術，其利用基因重組技術製作出病毒表面的棘狀蛋白，之後再以疫苗方式注射進人體，誘導體內產生免疫反應。據悉，我國的高端、聯亞研發的國產疫苗亦採用該項技術。

過往臨床實驗的方式為將受試者分成兩組，一組接種受試疫苗、一組接種沒有添加疫苗成分的安慰劑，不過考量到全球早已著手進行大規模的上市疫苗接種，若向未施打疫苗的民眾施打安慰劑，恐怕違反人倫問題，且目前較難以找出完全未施打過疫苗的民眾參與臨床實驗，因此南韓政府同意國產疫苗GBP510的第3期臨床採取「免疫橋接」。

▲▼南韓食藥處處長金剛立。（圖／達志影像）

▲南韓食藥處處長金剛立。（圖／達志影像）

南韓食藥處表示，第3期臨床實驗的受試對象共為3990名滿18歲的民眾，其中3000人將安排接種受試疫苗（GBP510），990人接種2劑各0.5㎖的阿斯特捷利康（AZ）疫苗，2劑相隔4周接種，以對照2款疫苗的中和抗體活性與血清陽轉率。根據食藥處專家諮詢結果，實驗對象將會排除施打AZ疫苗時出現血栓、免疫性血小板減少症等患者。

此次第3期臨床實驗將會在南韓國內、東南亞、東歐等多國同時進行。

南韓食藥處說明，雖然目前GBP510尚在進行第2期臨床實驗，但從第1期臨床的期中分析結果來看，所有受試者體內皆產生中和性抗體，且其血清成份比起新冠肺炎痊癒者還高出5倍。另外，受試者除了出現接種疫苗時常伴隨的疲勞、肌肉痠痛等現象以外，並未出現其他副作用。

►日韓加速研發國產疫苗！2階臨床後印尼搶購1千萬劑　曝無副作用

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