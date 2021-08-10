狠斷中國桌球5金美夢！　日本桌球靠「3關鍵」谷底翻身拼回金牌

▲東奧桌球混雙金牌水谷隼與伊藤美誠。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本作為此次東京奧運東道主順利坐收27金、14銀、17銅，不僅奪得有史以來最多的獎牌數，由水谷隼與伊藤美誠所組成的混雙組合更是拿下桌球強隊中國隊，取得金牌。日媒就分析了日本在這次東奧能夠取得亮眼成績的原因，其中涵蓋了資金、情報蒐集以及專業訓練等面向，而這是因為這些環環相扣的因素，讓日本在睽違57年重新主辦的奧運中，獲得前所未有的完美戰績。

根據《體育日本》分析報導，日本奧委會在東奧開幕前曾經制定30面金牌的目標，如今東奧順利閉幕，日本代表隊雖然沒有達成原先的預期，但仍然創下有史以來的好成績，不僅打破紀錄奪得27面金牌，同時也取得14銀、17銅，58面的總獎牌數直接超越過往成績。

▲中國桌球混雙組合劉詩雯、許昕奪下銀牌，領獎表情沒有一絲喜悅。（圖／路透）



若要強化國家隊實力，資金是極為重要的一環，為此，日本桌球協會強化本部長宮崎義仁投入大量精力，積極遊說日本政府，取得補助金，並將資金投入原本差點要倒閉的菁英學院，並雇用中國人作為陪練員訓練選手。而菁英學院也成功培育出平野美宇與張本智和等桌球好手。

不僅如此，2017年以後，也成立了全球人數最多的4人體制情報蒐集小組，分析在3萬多場國際賽事中拍下的影片，並根據選手與教練的需求重新進行編輯分類，成立資料庫，讓選手與教練可以直接在資料庫中尋找對自己有用的影片。據悉，女團教練馬場美香就是運用了這個系統，成功讓日本桌球女團在本次奧運拿下銀牌。

另一方面，男子桌球2010年才首次聘任專業教練，在此之前，男子桌球隊甚至連系統性的熱身概念都沒有，除了曾經在德國留學過的水谷隼重視肌肉訓練外，其他人都沒有深度涉略。如今國家隊針對選手們制定專門的訓練課表，每天都會將相關數據發給負責人。在混雙項目奪得金牌的水谷隼直言，2005年日本隊參加世錦賽時，男子桌球隊的實力非常弱，更是創下最差紀錄，如今有了國訓中心，終於可以進行專業集訓，讓選手們走上國際舞台。