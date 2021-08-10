最新研究：莫德納對「Delta病毒防護力」優於輝瑞BNT疫苗

記者張方瑀／綜合報導

面對傳染力超強的Delta病毒，專家開始評估是否需要施打第三劑加強疫苗，以遏止疫情繼續擴散。最新研究則指出，莫德納（Moderna）對Delta病毒的防護力優於輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech），可能是對抗變種病毒的最佳疫苗。

▲最新研究指出，莫德納對Delta病毒的防護力優於輝瑞/BNT。（圖／路透）



根據《路透社》報導，一份上傳到醫學研究論文預印本發布平台「medRxiv」的研究，針對美國梅奧診所醫療系統（Mayo Clinic Health System）的5萬多名患者進行追蹤調查，結果發現莫德納的保護力從2021年初的86％，到今年7月份降至76％，但輝瑞/BNT從76％降至42％，這意味著輝瑞/BNT疫苗在對抗Delta病毒的效力上，可能不如莫德納。

研究負責人桑德拉拉揚（Venky Soundararajan）博士表示，雖然這兩款疫苗在預防染疫住院方面仍有效力，但對於在今年初接種了輝瑞或莫德納的民眾，可能很快就需要再施打第三劑莫德納加強針。

另一項加拿大西奈健康研究所（Sinai Health's Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute）的研究則顯示，安大略省養老院的住民在接種莫德納疫苗後，對變種病毒產生了比輝瑞/BNT更強大的保護力。

輝瑞/BNT的發言人也針對兩份報告表示，「我們依然認為，在完全接種後6至12個月內，可能需要第三劑加強針，以保持最高程度的保護力。」

►日本連續7天單日確診破萬例！ 「疫情疲勞」防疫效果恐大減

►BioNTech執行長：疫苗對變異株有效 還不需調整

►彭博：中國堅持「清零政策」 未來幾年將淪為國際孤島

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast