遭爆不倫睡人夫　曾被許藍方批「男人之恥」的他給建議：勇敢說出

▲許藍方7月在直播中曾批評童仲彥是男人之恥，遭童反擊後道歉。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

有「最美博士」之稱的網紅許藍方遭爆偷吃醫師人夫，許向人夫的妻子辯稱自己也是「受害者」，未與人妻道歉，人妻一怒之下告上法院，雙方預計在8月底召開第一次調解庭。

喜歡公開談論性愛的許藍方，今年7月上館長陳之漢的直播，曾批評自稱「一夜11次郎」的金色力量黨主席、前台北市議員童仲彥，是男人之恥、有毛病、精神有問題，引發童不滿，並在臉書痛批許不是醫師，卻公開對他進行診斷，涉嫌違反《醫師法》，且有性學之非專業偏見誤謬，反嗆她自毀專業，事後許則公開道歉。

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▲有「最美博士」之稱的許藍方因偷吃醫師人夫，遭正宮告上法院。

目前就讀性學研究所博士班的童仲彥，聽到許藍方捲入不倫戀十分訝異，他說自己在處理情感的關係中，曾經失敗過好幾次，也因此深刻體悟情感是會「移動的」，許既然享受過完美的性愛，又有跟她契合的人，為何不勇敢說出？何必在直播時包裝成「朋友的經驗」？

童仲彥認為，公開談論性愛的人心胸應該更開闊，既然B先生經歷短暫情感移動後，決定回到最愛的老婆身旁，許藍方很遺憾地成了過客，但她或許可以用更負責的方式包容對方、勇敢面對官司，才能讓自己蛻變成更好的人。



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