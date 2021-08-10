北韓小公主氣噗噗！砲轟美韓軍演「背信棄義」：將採軍事行動回擊

▲朝鮮勞動黨副部長金與正10日發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓與美國即將於今（10）日至13日展開今年下半季聯合軍演前的事前練習（危機管理參謀訓練，CMST），為此金正恩的胞妹、北韓（朝鮮）勞動黨副部長金與正大為光火，一早就發表談話砲轟兩國，認為兩國軍演為韓半島（朝鮮半島）招致更緊張的局勢，是為侵略北韓的核武戰爭提前做準備。

金與正10日上午透過北韓官媒《朝中社》發表談話，「美國與南朝鮮（南韓）軍隊最後還是堅持舉行聯合軍演，促進半島局勢更加不安，（我方）對於南朝鮮當局者們背信棄義的態度感到強烈遺憾！」

金與正在談話中難掩氣憤，「美韓聯合軍演的目的是以武力壓迫我國，是美國對朝鮮（北韓）的敵視政策中最為具體的表現，不管軍演的規模如何、或是以何種形式進行，對我方而言都是先發制人的戰前演練、核武戰爭預備演習，此次聯合軍演具有侵略者的性質。」

▲位於京畿道平澤市的駐韓美軍基地「韓福瑞營」，9日進行美軍直升機預備訓練。（圖／達志影像）

她補充，「（聯合軍演）乃是招致滅亡的自滅行為，未來必得付出代價。美國與南朝鮮當局屢次無視我方警告，堅決進行這場如此危險的戰爭預演，未來必得面臨更加嚴重的國防威脅。」

金與正也對美國喊話，「美國才是破壞地區和平與穩定的主謀！先前美國政府所提出的『外交介入』、『沒有前提條件的對話』，不過就是隱藏其侵略本意的偽善行為。先前我方已經清楚表明將持『善對善、強對強』的原則來面對美國，未來我方將會加快腳步，全面加強國家防衛能力與先發制人的能力，以求迅速應對外界任何的軍事行動。」

她也呼籲美國應從半島撤除駐韓美軍，「朝鮮半島若想迎來穩定和平局面，則美國應先從南朝鮮撤出侵略武力與戰爭裝備。只要美軍駐屯南朝鮮一日，則永遠無法除去招致朝鮮半島情勢惡化的禍根！」

▲金正恩授權、委任金與正針對美韓聯合軍演發表談話。（圖／路透社）

南韓《韓聯社》的分析，金與正在談話中強調，她所發表的談話是經過委任的，顯示這段談話事前已經過北韓最高領導人金正恩的裁示，而她在談話中提及南韓高層時稱為南朝先當局者「們」，以複數形式的詞語做強調，顯現出金與正對美韓聯合軍演的盛怒難消。

而根據《韓聯社》最新消息，南韓統一部與軍方指出，在金與正10日上午發表談話後，共同聯絡事務所與兩韓軍方之間的聯絡頻道皆能正常啟動，雙方已於上午9時完成例行性的通話。

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