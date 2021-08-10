芭比娃娃東奧特別版獨缺「亞洲形象」　惹怒亞裔：奧運辦在東京欸

▲辦在日本的東奧2020，芭比娃娃特別版竟獨缺亞洲形象。（圖／翻攝自推特「Barbie」）

記者張靖榕／綜合外電報導

多年來受到廣大歡迎的芭比娃娃，今年搭上風潮推出東奧特別版組合，卻被發現當中竟然沒有亞洲臉孔，在社群網路上引起一陣輿論撻伐。

CNN報導，製造生產芭比娃娃的玩具企業美泰兒（Mattel），此前和國際奧委會以及東奧2020合作，設計出一系列從事各項運動項目的芭比娃娃，並於去年2月推出。特別版共設計5個芭比娃娃，她們代表東奧新增的5個運動項目，包括棒球、攀岩、空手道、滑板和衝浪。

▲▼所有娃娃身上都有東奧2020字樣。（圖／翻攝自推特「Barbie」）

美泰兒的CFO珍娜許（Janet Hsu）當時在新聞稿中表示，東奧2020是一項不朽的活動，透過運動拉近全世界的距離，並為所有年紀無數粉絲帶來啟發，因此公司推出特別版芭比造型致敬。不過隨著3月疫情大流行，東奧延期至2021年，當時芭比娃娃東奧特別版在一片混亂中並未吸引太多注意，直到今年東奧終於得以舉行，芭比娃娃在7月重新展開特別版推銷時，卻引來大量反彈聲音。

社群網站如推特和Instagram上有許多網友注意到，芭比娃娃有白皮膚、黑皮膚，卻獨缺亞洲人的角色，不論公司是刻意或疏忽，他們都表達了失望和憤怒，甚至撂話絕不買芭比娃娃給自己的小孩。

部份網友認為其他人又管太多的同時，好幾人質疑明明今年奧運主辦國是在亞洲的日本，而且還在國際性大城市東京舉辦，何以美泰兒會完全忽略這點，打造出一組完全沒有亞洲臉孔的芭比娃娃致敬東京奧運？甚至這次美國隊奪牌的運動員中，也有好幾人是亞裔運動員，網路輿論因此難以諒解，更傾向認為這是刻意行使的種族歧視。

▼大坂直美的芭比娃娃在東奧前推出，但並非東奧特別版。（圖／翻攝自推特「Barbie」）

日裔美國人、視覺藝術家Drue Kataoka也在推特發文，美泰兒在製作這一系列「史上最多元化的芭比娃娃」時，竟然讓亞裔美國人消失無蹤，還讓一個白皮膚的芭比娃娃穿上日本空手道服，並在每個芭比娃娃的運動服上都印有「TOKYO 2020」，明顯點出其荒謬與諷刺之所在。

不過這幾波輿論撻伐都是針對去年即已推出的特別版芭比娃娃，事實上，就在東奧開幕的幾星期前，美泰兒還是成功賣光其最新產品，他們推出日本網球女將大坂直美的造型芭比，在上架後數小時內立刻銷售一空。只不過大坂直美芭比的運動服上並未印有任何東奧2020的相關字樣，而是單獨以大坂直美形象推出的單一商品。