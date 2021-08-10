布林肯會晤日本國安高層　台海和平穩定再成焦點

▲布林肯日本國家安保局長秋葉剛男會晤。（圖／翻攝自美國國務院flickr網頁）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓9日專電

美國國務卿布林肯今天在華府與日本國家安保局長秋葉剛男會晤，台海和平穩定再次成會談焦點之一。兩人也強調美日共同維繫自由開放印太區域的重要性，明顯劍指中國。

布林肯（Antony Blinken）今天上午在國務院會見甫接任日本國家安全保障局長的秋葉剛男，這是繼美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）7月底在東京會晤日本外務省事務次官森健良、防衛大臣岸信夫後，美日高層再次面對面互動。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，布林肯與秋葉剛男談論多項議題，包括美日共同維繫具包容性、自由與開放印太區域的重要性，兩人也重申反對任何單方面試圖改變東海現狀、或有損以規則為基礎的國際秩序之作為。

此外，兩人在會中強調維繫台灣海峽和平與穩定的重要性，也承諾會致力確保南海航行及飛航的自由。

普萊斯指出，會議也談到美日韓應合作因應21世紀的迫切挑戰，包括達成朝鮮半島完全無核化的目標。

在美國主導下，維繫台海和平穩定近來成為國際焦點議題，5月七大工業國集團（G7）外長會議公報及6月G7領袖峰會公報，都首度納入相關文字。

日本首相菅義偉、韓國總統文在寅春天相繼訪問華府與美國總統拜登（Joe Biden）會晤，維護台海和平穩定也罕見出現在兩國元首事後聯合聲明中。雪蔓7月底會見日韓高層時，也兩度提及維護台海和平穩定的重要性。