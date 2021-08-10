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彭博：中國堅持「清零政策」　未來幾年將淪為國際孤島

▲▼江蘇揚州,新冠檢測。（圖／CFP）

▲Delta病毒在中國多省傳播，政府厲行清零政策。（圖／CFP）

記者張靖榕／綜合外電報導

中國在防疫政策上採取的做法與西方國家大為不同，《彭博社》指出專注消滅國內病毒的「清零政策」和封鎖邊境出入的方式，雖已是全球第二大經濟體的中國，可能會因這項政策導致未來數年與國際隔絕，形成一座巨大的孤島。

報導指出即便中國政府採取嚴厲的邊境管制措施，仍難抵傳播力強大且迅速的Delta變種病毒，該病毒本月已攻陷中國大半省分，封城、小區管制和整村轉移隔離的行動在各地上演，疫情升溫迫使政府必須再祭出旅行限制、鎖定特定目標區塊封鎖，以及大規模檢測。

中國疫苗接種率在全球前段班，而報導指出嚴厲的「清零」防疫措施將持續到明年，但在變種病毒肆虐下要真正達到清零目標非常困難，即使達成也只會維持短時間，因為病毒總會乘虛而入，這將為中國政府在經濟及政治上付出一定程度的代價。

報導指出，中國下半年經濟風險升溫，增速可能放緩，同時國內通膨壓力正在醞釀，高盛此前已下調中國的經濟成長預期。中國歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）警告，若其他國家已敞開國際大門，國際交流恢復，而中國仍繼續採取鎖住國家邊境的作法，將可能因此成為一座與世隔絕的孤島。

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