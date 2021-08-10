正宮抓包「最美博士」不倫鐵證　許藍方冷回4字讓她氣炸提告

▲許藍方曾在臉書放上自己的健身照，情夫B先生當時其實也在現場。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

有「最美博士」封號的網紅許藍方，遭爆與一名醫師人夫B先生發生不倫戀，B妻的閨密向本刊表示，雖然許提醒B先生千萬低調，自己卻很高調，東窗事發後，被B先生的老婆發現所有對話紀錄，她忍無可忍，質問丈夫是否跟許不倫？B先生眼看證據確鑿，坦承一切，並承諾一定會回歸家庭，盡力修補與妻子的關係。

B妻見丈夫頗有悔意，同意給他機會，但也要他打電話給許藍方把事情「講清楚」，親自結束這段不倫關係。在老婆的要求下，B先生當著她的面開啟擴音功能打給許，告知2人不倫之事被老婆發現，必須分手，電話那頭的許聽完後陷入沉默，最後只淡淡地說：「我知道了！」隨即掛斷電話，並未否認雙方的關係，也未表達任何歉意。

B妻得知許藍方的態度後十分生氣，加上看到她在節目上大談性愛，讓她心裡十分痛苦，決定展開反擊，委請律師發存證信函給許，希望她能道歉，並退出螢光幕，但許收到存證信函後，只透過經紀人和律師回應，強調自己也是受害者，不知道B先生已婚，更不會消失在螢光幕前。

▲許藍方曾戴情夫的錶直播，對話中還以此調情。（示意畫面、非真實截圖）

▲許藍方在公開照片中帶著情夫B先生的錶，宣示主權的意味濃厚。

對此，A小姐氣憤地說，許藍方跟B先生的對話顯示，許從頭到尾都知道B先生已婚、有小孩，因為許曾經對B先生說：「她（B妻）身材真好，懷孕都不會胖；至少你選的，也是我的菜；跟你見面，我一直在想你老婆。」甚至大剌剌地告訴B先生：「我想到那天在別的床上，叫別人的老公『老公』，已經是我這輩子，目前為止，做過最瘋狂的事了！」

由於許藍方說謊加上不願意道歉，B妻忍無可忍，在今年4月正式對許提出「侵害配偶權」告訴，但因遇到疫情爆發，開庭時間一延再延，法官日前終於訂出庭期，預計8月底召開第一次調解庭。

▲擁有芳療師證照的許藍方，曾調製精油送給情夫B先生，大方示愛。

針對與醫師人夫不倫戀被抓包一事，許藍方的經紀人全盤否認，強調爆料是子虛烏有，也否認許宣稱吳宗憲等知名藝人曾追求她，至於許曾離婚之事，經紀人則表示，自己2016年才與許共事，對她的過往並不清楚。

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