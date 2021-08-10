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許藍方不倫「鹹濕對話」曝　主動撩人夫：今天一直濕濕你很厲害

▲▼【許藍方睡人夫2】「今天一直濕濕」　性學專家稱讚他自曝高潮不斷。（圖／鏡週刊提供）

▲有「最美博士」之稱的許藍方（圖）因偷吃醫師人夫，遭正宮告上法院。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

有「最美博士」之稱的網紅許藍方遭爆偷吃人夫！受害人妻的閨密A小姐向本刊爆料，許和醫師人夫B先生在大學時期就是學妹和學長關係，雙方一直保持互動，直到去年許二度傳曖昧簡訊給B男，他把持不住而與許談起不倫戀。

去年9月30日深夜，許藍方邀B先生下班後去接她，2人先與朋友一起到台北市信義區一家KTV唱歌，隔日凌晨3點，2人又一起驅車前往台北市大直的精品旅館「休息」，當天清晨B先生才送許回家，並自行返家。

意猶未盡的2人，於當天深夜再度碰面幽會，B先生開著特斯拉電動車到內湖某雪茄館接許，之後到附近充電站聊天，隔日凌晨才送許回家。

▲▼【許藍方睡人夫2】「今天一直濕濕」　性學專家稱讚他自曝高潮不斷。（圖／鏡週刊提供）

▲擁有博士學位的許藍方（右1）憑藉美貌與口才進軍演藝圈，上遍各大綜藝節目。

之後，溫馨接送的幽會模式便不斷上演，去年10月間許與B先生多次約在內湖捷運站等地碰面，2人不僅與朋友一起聚會、唱歌、喝酒，B先生也會前往健身房及工作場合陪伴許，期間2人也曾多次外宿、發生性行為，如同熱戀中的情侶一般。

許藍方與B先生的不倫戀一直持續到去年11月中旬，才被B的妻子抓包，因為始終等不到許的道歉，B妻因而訴諸司法，希望為自己的家庭討回公道。

▲▼【許藍方睡人夫2】「今天一直濕濕」　性學專家稱讚他自曝高潮不斷。（圖／鏡週刊提供）

▲許藍方傳英文訊息給B先生，說夢到他、需要他。（示意畫面、非真實截圖）

更辛辣的是，許藍方還提到自己性高潮的反應。她告訴B先生：「前面你滿厲害的，就已經高潮，進來之後只會延續，然後更高潮，是完全不同的高潮感，再深一點還有個地方，竟然親我胸部也可以高潮，你很厲害，感謝你都讓我感受到！」甚至表示日後直播，可以把2人的性愛過程以「朋友的經驗」分享給粉絲。

▲▼【許藍方睡人夫2】「今天一直濕濕」　性學專家稱讚他自曝高潮不斷。（圖／鏡週刊提供）

▲許藍方因談論性愛爆紅，多支影片突破百萬點閱率，曾獲YouTube表揚。

爆料人A小姐向本刊指出，去年11月某天，B先生的妻子無意間在電腦發現丈夫與許的出軌紀錄，2人的對話不僅以「寶貝」相稱，許更提到：「今天一直濕濕；（衣服）是很方便扒開，但現在綁很緊；我們最好演好一點，愛很濃但不要溢出來，我們要安全的性和愛；幹嘛怕我醜，你看到的反正都沒穿；在寶貝面前就只有赤裸裸的我了啦！」

▲▼【許藍方睡人夫2】「今天一直濕濕」　性學專家稱讚他自曝高潮不斷。（圖／鏡週刊提供）

▲▼許藍方曾戴情夫的錶直播，對話中還以此調情。（示意畫面、非真實截圖）

▲▼【許藍方睡人夫2】「今天一直濕濕」　性學專家稱讚他自曝高潮不斷。（圖／鏡週刊提供）

除了露骨的性愛對話，許藍方還向B先生傾訴她對愛情的憧憬，說她想要與B先生一起出國、潛水、租屋，還用英文傳訊給他：「在你面前，我就是個小女孩。」甚至一改在節目上高雅端莊的姿態，傳了多張裸身自拍及穿著性感睡衣、露出乳溝的照片給B先生，大方示愛。

A小姐告訴本刊，身兼芳療師的許藍方還會調製精油送給B先生，並用自己喜歡的「小貓布包」細心包好，告訴B先生：「裡面的精油都是全世界最昂貴的了吧…剛好我喜歡，想給你。」另外，2人交往期間，B先生買了一支智慧型手錶，許則請B先生把錶借給她，讓她在直播時戴著、拍下照片，似乎是想要宣示主權。


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