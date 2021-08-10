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COVID-19病毒溯源「中文報告」出爐：武漢實驗室外洩

▲▼武漢病毒研究所外圍站有多名保全人員。（圖／路透）

▲武漢病毒研究所外圍站有多名保全人員。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國共和黨日前在報告中直指，「證據優勢」（preponderance of evidence）證明，造成全球大流行的COVID-19病毒，識字中國武漢的研究機構流出。這項報告內容目前僅只代表共和黨，美國政府的情報機構尚未做出相關結論。不過為了讓更多人看見共和黨的這項報告，時隔一周再推出簡體中文報告，當中明列關鍵人物和相關事件時間發展，證據還包括美國攔截到的中國內部公文及電郵內容。

中文版報告總共94頁，較原文報告多出10頁，文中指出504天以前，眾院外委會共和黨幕僚在指示下展開COVID-19溯源調查，除了積極調查武漢病毒研究所的各項研究，也試圖釐清該所與中國共產黨及解放軍的關係。

引言文末指出，「優勢證據」顯示病毒是在2019年9月12日之前的某個時間點，在武漢病毒研究所內其中一個實驗室意外釋放出來的，而該病毒可能是於2012年至2015年間在雲南省某處洞穴所收集到的樣本。報告中解釋「優勢證據」即指證據本身的可能性及說服力大於反證，而報告認為所謂「自然起源」以及源頭為華南海鮮市場的論點，應該被予以排除。

報告指控武漢病毒所的研究人員、中共內部官員，甚至可能有美國公民，直接從事混淆病毒起源相關的訊息，並壓制關於「實驗室洩漏」可能性的公開辯論。

報告中列出關鍵人物、研究所研究項目、相關事件發生時間點，關鍵人物包括武漢病毒研究所所長王延軼、中國病毒學家石正麗，以及武漢國家生物安全四級（P4）實驗室主任袁志明等人。

報告列出美國接下來應採取的步驟，包括制裁中國科學院及相關實體；將武漢病毒研究所及領導層列入「特別被指定國民和被封鎖人員名單」，並實施額外和恰當的次級制裁；授權對相關學術、政府與軍事生物研究設施的新制裁；以及制訂禁令。

 
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