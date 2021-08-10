21歲實境秀女星「胯下濕摸」全國放送！　影片瘋傳：我爸不肯轉台

▲史密斯在鏡頭前的一個小動作，引起軒然大波。（圖／翻攝自Angel Smith IG、推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

奈及利亞真人實境秀內容再次躍上媒體版面，上周最新播出的節目中，實境秀女星史密斯（Angel Smith）被抓包，當和眾人在房間內聊天時，坐在床上的她抬起一隻腿，然後若無其事地伸手到私密處，做出撫摸和「出入」的動作。觀眾看見直呼太誇張，部分人認為她行徑狂野撩人，部分則認為她為炒作沒有底線。

奈及利亞實境秀節目「Big Brother Naija」，在該國擁有一定人氣，今年的房客之一史密斯，再次因為誇張行為受到眾人注目。當地媒體報導，史密斯在節目中坐在床上和其他人聊天，身穿黑色連身洋裝的她，一腳跨在床上，一手撐在身後，呈現出自然放鬆的狀態，但聊到一半她另一隻手卻默默摸往胯下，還被拍到有來回撫摸的重複動作，螢幕前的觀眾都看傻眼。





▲▼史密斯被網友形容為話題製造機。（圖／翻攝自Angel Smith IG、推特）

該則影片片段在奈及利亞社群網路上瘋傳，網友紛紛留言，「感謝更新！好人一生平安」、「好哦，現在我爸抓著遙控器不給任何人拿，也不轉台，我媽快氣炸了，我夾在他們中間很兩難」，也有人說史密斯的行為和後續引起的效應，恰恰反映了該國「如何把垃圾正常化」的現象。不過也有人不顧法律、教育及社會觀感地認為，史密斯只是在抓癢而已，就算在螢幕前自慰，那也是摸自己的「妹妹」，不是摸其他人的。

今年21歲的史密斯，形容自己是一個單身懂得尋樂的女權主義者，她先前已經因為在節目上不穿內褲走光引起話題，本季節目播出後話題更是一直不斷。