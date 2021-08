東奧馬王「聖男孩」讓2選手零分！網憂安樂死　賽後下場曝光

記者柯沛辰/綜合報導

東奧現代五項德國選手安妮卡.史勒(Annika Schleu)被看好奪金,但6日馬術障礙賽中,搭檔馬匹「聖男孩」(Saint Boy)不願配合跳過柵欄,導致她成績掛零、當場痛哭。賽後,許多民眾擔心「聖男孩」可能被懲罰或安樂死。不過,國際現代五項總會澄清,「聖男孩」已經回到家中,只是有些疲憊。

現代五項是一種包含馬術、擊劍、射擊、賽跑以及游泳的多項目運動,德國女將史勒在2012、2017年世界錦標賽都獲得接力賽金牌,不僅是本屆金牌熱門人選,這次前2項游泳、擊劍項目更表現優異,積分遠遠領先其他參賽者,不料卻在馬術項目失利。

▲「聖男孩」不願跳欄,結果史勒從奪牌熱門人選「瞬間墊底」,不禁在馬背上痛哭。(圖/路透)

當時馬匹「聖男孩」不願配合跳過柵欄,甚至完全不想前進,導致史勒成績掛零,從領先地位一路跌落至第31名。期間,史勒多次用鞭子抽打,試圖讓「聖男孩」前進,但馬匹完全無動於衷,當場痛哭。

史勒的教練萊斯納(Kim Raisner)見狀,也心急如焚,一度出手揍了「聖男孩」臀部,結果遭國際現代五項執委會撤銷參與東奧剩餘賽事的資格。

▲史勒因多次使用鞭子抽打聖男孩,遭外界批評虐待動物。(圖/達志影像/美聯社)

無獨有偶的是,俄羅斯選手古莉娜茲(Gulnaz Gubaydullina)也抽中「聖男孩」,而且「聖男孩」再次上演拒跳戲碼,導致古莉娜茲成績掛零。賽後,有不少人擔心,不聽話的「聖男孩」可能遭到官方懲罰,或是被安樂死。

不過,國際現代五項總會在推特貼出照片,強調「聖男孩」已回到滋賀縣的老家,目前身體相當健康,只是參與奧運後有些疲倦了。

Here is #SaintBoy back home in Shiga Prefecture.



Saint Boy's owners at the Minakuchi Riding Club kindly provided an update on his condition after being contacted by @Tokyo2020 officials.



They said: "He is in good health, although fatigued from competition." pic.twitter.com/oiACwR1wqx