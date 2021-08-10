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東奧馬王「聖男孩」讓2選手零分！網憂安樂死　賽後下場曝光

記者柯沛辰／綜合報導

東奧現代五項德國選手安妮卡．史勒（Annika Schleu）被看好奪金，但6日馬術障礙賽中，搭檔馬匹「聖男孩」（Saint Boy）不願配合跳過柵欄，導致她成績掛零、當場痛哭。賽後，許多民眾擔心「聖男孩」可能被懲罰或安樂死。不過，國際現代五項總會澄清，「聖男孩」已經回到家中，只是有些疲憊。

現代五項是一種包含馬術、擊劍、射擊、賽跑以及游泳的多項目運動，德國女將史勒在2012、2017年世界錦標賽都獲得接力賽金牌，不僅是本屆金牌熱門人選，這次前2項游泳、擊劍項目更表現優異，積分遠遠領先其他參賽者，不料卻在馬術項目失利。

▲▼德國女子現代五項選手史勒（Annika Schleu）馬術項目因馬匹不願配合導致成績掛零。（圖／路透）

▲「聖男孩」不願跳欄，結果史勒從奪牌熱門人選「瞬間墊底」，不禁在馬背上痛哭。（圖／路透）

當時馬匹「聖男孩」不願配合跳過柵欄，甚至完全不想前進，導致史勒成績掛零，從領先地位一路跌落至第31名。期間，史勒多次用鞭子抽打，試圖讓「聖男孩」前進，但馬匹完全無動於衷，當場痛哭。

史勒的教練萊斯納（Kim Raisner）見狀，也心急如焚，一度出手揍了「聖男孩」臀部，結果遭國際現代五項執委會撤銷參與東奧剩餘賽事的資格。

▲▼德國女子現代五項選手史勒（Annika Schleu）馬術項目因馬匹不願配合導致成績掛零。（圖／達志影像／美聯社）

▲史勒因多次使用鞭子抽打聖男孩，遭外界批評虐待動物。（圖／達志影像／美聯社）

無獨有偶的是，俄羅斯選手古莉娜茲（Gulnaz Gubaydullina）也抽中「聖男孩」，而且「聖男孩」再次上演拒跳戲碼，導致古莉娜茲成績掛零。賽後，有不少人擔心，不聽話的「聖男孩」可能遭到官方懲罰，或是被安樂死。

不過，國際現代五項總會在推特貼出照片，強調「聖男孩」已回到滋賀縣的老家，目前身體相當健康，只是參與奧運後有些疲倦了。

現代五項的馬術項目規則中，運動員不能攜帶自己的馬匹，必須以抽籤方式隨機配對18匹馬，並在20分鐘內快速與馬兒建立信任、培養感情，甚至相互熟識，接著進場並肩作戰，一起合作通過障礙。

儘管有人質疑規則的公平性，但國際現代五項總會強調，選手騎乘不熟悉馬匹上的「不可預測性」，是現代五項獨特且引人注目的魅力之一。

▼日本選手朝長夏美6日在女子現代五項賽事也摔下馬背，引發外界對比賽規則的疑慮。（圖／達志影像／美聯社）

現代五項。（圖／路透）

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